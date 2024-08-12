شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يرحبون بغزو عناكب ضخمة مهددة بالانقراض لمقاطعات بريطانية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

رحب علماء بريطانيون بزيادة أعداد أحد أكبر أنواع العناكب في بريطانيا، ويتراوح حجم العنكبوت الضخم بين حجم فأر وقبضة يد إنسان، ويأتي هذا النمو فى الأعداد بعدما كان هذا النوع من العناكب مهددًا بالانقراض.

العنكبوت الذى عادى لغزو بريطانيا مرة أخرى يبني شباكاً تصل إلى 25 سنتيمتراً، وكان مهدداً بالانقراض فى المملكة المتحدة عام 2010، حيث كان وجوده محدوداً داخل 3 مواقع فقط في مقاطعتي سافوك وساسكس، إلا أن العلماء نظموا حملة ناجحة لزيادة تكاثره، ما أدى لارتفاع عدد الإناث القادرة على التكاثر إلى حوالي 4000 عنكبوت فى مقاطعة نورفوك وحدها.

من جهته، عبر تيم سترودويك، مدير موقع محميات "ميد ير" الطبيعية، عن سعادته بهذه النتائج قائلاً، "نحن فخورون بعودة أعداد هذه العناكب إلى مستواها الطبيعي فى المملكة المتحدة"، وذلك وفقًا لما نقله موقع "العين" الإماراتي.



العنكبوت العملاق

وفى سياق آخر، حذر خبراء فى المملكة المتحدة من غزو أنواع غريبة وغير معروفة من العناكب التي لديها القدرة على القفز للبلاد - بحسب صحيفة ميرور – وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه تم اكتشاف عناكب قافزة صغيرة، بالإضافة إلى 500 نوع آخر، كجزء من مسح للطبيعة جرى العام الماضي، في حرم بنرين، بجامعة إكستر، في كورنوال.

وصدر تحذير من الغزو بعد اكتشاف أنواع غريبة من العناكب "القافزة" التى لم يسبق لها مثيل فى المملكة المتحدة، وأحد هذه الأنواع الغريبة يمكنه القيام بقفزات مذهلة عندما ينقض على فرائسه أو يحاول الهروب من الخطر، وهو مرتبطة بأنواع أخرى من منطقة البحر الكاريبى.