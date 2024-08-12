شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 0.91% في آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أسعار البيتكوين اليوم الإثنين 12 أغسطس، مكسبًا طفيفًا بنسبة 0.91% ما جعل قيمتها التجارية تصل إلي 58502 دولار في البورصات الدولية، وفقاً لموقع gadgets360.

ارتفعت عملة الإيثريوم بنسبة 1.50% في آخر 24 ساعة، وبلغت قيمة الإيثريوم، في وقت كتابة هذا التقرير، 2420 دولارًا كما هو موضح في تقرير أسعار العملات المشفرة بواسطة Gadgets360.

تمكنت عدد قليل فقط من العملات المشفرة من اللحاق ببيتكوين والإيثريوم على الجانب الأخضر من الرسم البياني اليوم الاثنين، وتشمل هذه Solana وUSD Coin وDogecoin وTron وShiba Inu.

ومع ذلك، عكست معظم العملات المشفرة خسائر اليوم الاثنين، وتشمل هذه Tether وBinance Coin وRipple وCardano وAvalanche وPolkadot وChainlink.

في آخر 24 ساعة، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لقطاع العملات المشفرة بنسبة 4.17% وبذلك، وصلت القيمة السوقية للقطاع إلى 2.05 تريليون دولار، وفقًا لما أظهره CoinMarketCap.