شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجاح الرحلة الأولى لطائرة مسيرة صينية ذات محركين للشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت طائرة مسيرة كبيرة للشحن ذات محركين مطورة محليا في الصين رحلتها الأولى بنجاح من مطار "تسيقونغ فنغمينغ" العام في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

واستغرقت الرحلة التجريبية - بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الإثنين - حوالي 20 دقيقة؛ حيث عملت جميع أنظمة الطائرة بشكل طبيعي.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تطوير الطائرة بشكل مستقل من قبل شركة "سيتشوان تنغدن" المحدودة للابتكار العلمي والتكنولوجي، وهي شركة محلية رائدة في مجال أبحاث وتصنيع المركبات الجوية الذكية وتطبيقها، وصممت الشركة الطائرة لتلبية طلب السوق، وتبلغ المساحة بين جناحي الطائرة 16.1 متر وارتفاعها 4.6 متر مع مساحة شحن إجمالية تبلغ 12 مترا مكعبا وسعة حمولة تجارية تبلغ طنين.

وتتميز الطائرة بسهولة التحميل والتفريغ ومستويات عالية من الموثوقية والسلامة ودرجة عالية من الذكاء.. ومن المتوقع أن توفر الدعم للبلاد لتوسيع سيناريوهات النقل الجوي للبضائع وإنشاء نوع جديد من الخدمات اللوجستية الذكية في اقتصاد الارتفاعات المنخفضة.