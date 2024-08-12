شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تنقذ استوديو Hi-Fi Rush من الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير حديث تم إنقاذ مطور Hi-Fi Rush Tango Gameworks من الإغلاق، بعد ثلاثة أشهر من إعلان مايكروسوفت عن خططها لإغلاق الاستوديو.

وأعلنت Krafton، الناشر الكورى الجنوبى الذي يقف وراء PUBG: Battlegrounds و The Callisto Protocol، أنها استحوذت على اللعبة والاستوديو الياباني الخاص بها ، وتعمل مع Xbox لتمكين "انتقال سلس" لضمان تمكن فريق Tango Gameworks من "مواصلة تطوير IP Hi-Fi Rush واستكشاف المشاريع المستقبلية".

وأعلنت مايكروسوفت في البداية في مايو أنها ستغلق Tango Gameworks ، إلى جانب Arkane Austin مطور Redfall و Alpha Dog Studios مطور Mighty Doom وهي ثلاثة استوديوهات ورثتها بعد الاستحواذ على ZeniMax في عام 2021.

وقد تعرض إغلاق Tango Gameworks الوشيك لانتقادات واسعة النطاق من قبل مجتمع الألعاب في ذلك الوقت، حيث فاز Hi-Fi Rush بالعديد من الجوائز خلال موسم الجوائز 2023 و 2024 .

كما إن تجنب موجة تسريحات العمال وإغلاق الاستوديوهات من قبل شركة مايكروسوفت هو مصير مشترك بين Tango Gamesworks ومطور Skylanders Toys For Bob، والذي ترك Microsoft / Activision ليصبح استوديو مستقل في وقت سابق من هذا العام.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، وكانت Hi-Fi Rush هي الملكية الفكرية الوحيدة لـ Tango المذكورة في إعلان Krafton، لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت Microsoft تتنازل عن حقوق الامتيازات الأخرى للاستوديو مثل The Evil Within و Ghostwire: Tokyo، وقد تواصلنا مع Krafton للحصول على توضيح ويقول مالك PUBG أن الاستحواذ لن يؤثر على توفر كتالوج ألعاب Tango Gameworks الحالي.

وتقول Krafton إنها ستدعم فريق Tango Gameworks لتقديم "تجارب جديدة ومثيرة للمشجعين" مما يعني أننا قد نرى منفذ Nintendo Switch Hi-Fi Rush الذي ترددت شائعات حوله والذي لم يتحقق أبدًا أو ربما حتى تكملة للعبة.