شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "كراود سترايك" تقبل جائزة "الفشل الأكثر ملحمية" بعد انقطاع تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

بعد أسابيع قليلة فقط من تسبب تحديث البرنامج في انهيار عالمي لتكنولوجيا المعلومات، لم تبتعد CrowdStrike عن الأضواء، حيث اعتلى رئيس الشركة مايكل سينتوناس المسرح في حفل توزيع جوائز Pwnie لقبول جائزة "الفشل الملحمي".

تم توزيع الجوائز في Def Con، مباشرة بعد مؤتمر Black Hat حيث كان لدى CrowdStrike أحد أكبر الأكشاك، حيث وزعت قمصانًا وشخصيات حركة مجانية.

ونقل موقع TechCrunch أن رسالة الشركة للحاضرين كانت عبارة عن "الامتنان والتقدير لمجتمع Black Hat".

تمت مشاركة لقطات من خطاب قبول سينتوناس عبر الإنترنت؛ على غرار الحاضرين في المؤتمر الذين بدوا على استعداد لمنح CrowdStrike فرصة ثانية، بدا جمهور الجائزة متحمسًا ومقدرًا لـ سينتوناس لحضورها للاعتراف بأخطاء الشركة.

أوضح المنظمون أن هذه الجائزة النهائية كانت بمثابة تبديل في اللحظة الأخيرة، لأنه كيف لا يفوز CrowdStrike؟ بعد ذلك، وبينما تم تقديم جائزة كبيرة بشكل هزلي على خشبة المسرح وسط هتافات عالية، اعترف سينتوناس بأن هذه "بالتأكيد ليست الجائزة التي يجب أن نفخر بتلقيها".

وتابع سينتوناس: "أعتقد أن الفريق تفاجأ عندما قلت على الفور أنني سأحصل عليه، لأننا أخطأنا بشكل فظيع، قلنا هذا عدة مرات مختلفة، ومن المهم جدًا أن تمتلكه عندما تفعل الأشياء بشكل جيد، ومن المهم جدًا أن تمتلكه عندما تفعل أشياء خاطئة بشكل فظيع."

قال سينتوناس إنه سيأخذ الكأس مرة أخرى إلى المقر الرئيسي لـ CrowdStrike ويعرضها في مكان بارز، كتذكير بأن "هدفنا هو حماية الناس، وقد أخطأنا في ذلك، وأريد التأكد من أن الجميع يفهمون هذه الأشياء".