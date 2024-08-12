شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكثر من 130 ألف موظف فى مجال تكنولوجيا المعلومات فقدوا وظائفهم فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

استمرت صناعة التكنولوجيا، التي هزتها عمليات تسريح جماعي للعمال في بداية عام 2023، في تجربة جولات من عمليات تسريح أصغر حجمًا كجزء من جهود إعادة الهيكلة طوال عام 2024، وحتى الآن، أفادت التقارير أن أكثر من 130 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات فقدوا وظائفهم هذا العام.

ومع ذلك، لا يُظهر اتجاه خفض الوظائف أي علامات على التباطؤ، حيث تستمر الصناعة في مواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط التنافسية والحاجة إلى التكيف مع حقائق السوق الجديدة.

وفقًا لبيانات من Layoffs.fyi، تم تسريح 130482 موظفًا في 397 شركة حتى الآن هذا العام ، ومؤخرًا ورد أن شركة Cisco تستعد لجولة أخرى من تخفيضات الوظائف الكبيرة.

ووفقًا لرويترز، قد تعلن الشركة عن تسريحات قد تكون أكثر من 4000 وظيفة ألغتها في وقت سابق من هذا العام، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من استراتيجية Cisco لتحويل التركيز نحو مجالات النمو المرتفع مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي (AI)، على الرغم من صراعها مع بطء الطلب وقضايا سلسلة التوريد في أعمال معدات الشبكات الأساسية.

وفي وقت سابق من شهر يوليو، أعلنت شركة إنتل أيضًا عن خطط لتقليص قوتها العاملة بشكل كبير.

وبحسب ما ورد تخطط شركة صناعة الرقائق لتسريح أكثر من 15000 موظف، وهو ما يمثل أكثر من 15% من إجمالي قوتها العاملة ، وبحسب ما ورد فإن تخفيضات الوظائف في إنتل هي جزء من استراتيجية لخفض التكاليف بقيمة 10 مليارات دولار تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي بحلول عام 2025.

وعزا الرئيس التنفيذي لشركة إنتل بات جيلسنجر عمليات التسريح هذه إلى النمو المخيب للآمال في الإيرادات والتحديات في الاستفادة من الاتجاهات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفى الشهر الماضي، قلصت مايكروسوفت بهدوء قوتها العاملة بنحو 1000 موظف خلال الشهرين الماضيين، وخاصة في قسمي الواقع المختلط وAzure، ورغم أن مايكروسوفت لم تؤكد هذه التسريحات رسميًا، فقد أبلغ عنها الموظفون المتضررون على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استهدفت العديد من التخفيضات أدوار المنتجات وإدارتها.

وعلى نحو مماثل، أعلنت شركة البرمجيات UKG أنها ستسرح 2200 موظف، وهو ما يمثل 14% من إجمالي قوتها العاملة ، ويشكل هذا القرار جزءاً من جهود الشركة الرامية إلى التركيز على مجالات النمو الرئيسية لدعم أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل.

حتى شركة دايسون لصناعة الأجهزة المنزلية أعلنت عن خططها لتقليص قوتها العاملة بمقدار 1000 وظيفة، وهي الخطوة التي ستؤثر على أكثر من 25% من موظفيها المحليين في المملكة المتحدة.

ويقال إن هذا القرار مدفوع بالمنافسة الشديدة والتقدم التكنولوجي السريع الذي فرض ضغوطاً على عمليات الشركة.

وأعلنت شركة الأمن السيبراني الروسية كاسبيرسكي أيضًا عن إنهاء عملياتها في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تسريح أقل من 50 موظفًا.

وفي الوقت نفسه، اضطرت شركات هندية مثل Unacademy وWayCool أيضًا إلى تقليص حجمها، حيث قامت Unacademy بخفض 250 وظيفة وWayCool بتسريح 200 موظف.

وفي حين تهز عمليات التسريح صناعة تكنولوجيا المعلومات، فإن تخفيضات الوظائف أصبحت أيضًا اتجاهًا في صناعات أخرى، على سبيل المثال أعلنت شركة Reliance Industries في الهند عن خفض 42000 وظيفة كجزء من تعزيز كفاءة التكلفة.

ومع هذا التخفيض الكبير في القوى العاملة، ورد أن إجمالي عدد موظفي RIL انخفض من 3.89 lakh في السنة المالية 2022-23 إلى 3.47 lakh في السنة المالية 2023-24.