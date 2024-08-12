شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: رقائق AMD القديمة لن تحصل على تصحيح لثغرة الأمان "Sinkclose" والان مع تفاصيل الخبر

بدأت AMD في إصدار تحديثات لتصحيح بعض وليس كل الرقائق المتأثرة بالثغرة الأمنية "SinkClose" المكتشفة مؤخرًا، و تم الكشف عن الثغرة الأمنية التي اكتشفها الباحثون في IOActive في تقرير من Wired الأسبوع الماضي، ويقال إنها تؤثر على معظم معالجات AMD التي يعود تاريخها إلى عام 2006.

وبينما كان فريق الأمان في AMD يعمل على تصحيح بعض هذه الأنظمة، أفادت Tom's Hardware أن الثغرة الأمنية التي اكتشفها الباحثون في IOActive لن تحصل سلسلة Ryzen 1000 و2000 و3000 بالإضافة إلى Threadripper 1000 و2000 على أي من هذه التحديثات.

وأخبرت الشركة Tom’s Hardware أن هذه المنتجات من بين "المنتجات القديمة الموجودة خارج نافذة دعم البرامج لدينا ، ويقال إن الطرازات الأحدث وجميع معالجات AMD المدمجة قد تلقت التصحيح بالفعل أو ستتلقى ، ويعتبر ثغرة SinkClose خطرًا على الحكومات أو غيرها من الكيانات الكبيرة أكثر من المستخدم العادي، وحتى في هذه الحالة، فإن الاستفادة منها تتطلب وصولاً عميقًا إلى نظام معين.

لكن الباحثين الذين اكتشفوه حذروا من أنه قد يكون كارثيًا إذا تم استغلاله، حيث يسمح للمتسللين بتشغيل التعليمات البرمجية في وضع إدارة النظام المحمي عادةً للرقائق.