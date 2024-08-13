شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن حظر تطبيق المراسلة سيجنال في روسيا والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة مراقبة الاتصالات الحكومية الروسية، إنها منعت الوصول إلى تطبيق المراسلة سيجنال، في أحدث خطوة في جهود السلطات لتشديد الرقابة على المعلومات وسط القتال في أوكرانيا.

وقالت وكالة "روسكومنادزور" إنها اتخذت هذا القرار بسبب "انتهاك سيجنال لمتطلبات التشريع الروسي التي يجب مراعاتها لمنع استخدام برنامج المراسلة لأغراض إرهابية ومتطرفة".

يستخدم سيجنال التشفير الشامل، مما يجعل من الصعب على الحكومة الروسية اعتراض الاتصالات.

كما واجه موقع يوتيوب انقطاعات جماعية يوم الخميس بعد التباطؤ المتكرر في الأسابيع الأخيرة.

ألقت السلطات الروسية باللوم في التباطؤ على فشل جوجل في تحديث معداتها في روسيا، لكن العديد من الخبراء شككوا في هذا الادعاء، بحجة أن السبب المحتمل للتباطؤ والانقطاع الأخير هو رغبة الكرملين في منع وصول الجمهور إلى منصة رئيسية تحمل وجهات نظر المعارضة وفق قولهم.