شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تفرض أبل رسومًا مقابل Apple Intelligence لمدة 3 سنوات على الأقل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - Apple Intelligence هو الذكاء الاصطناعي الداخلي لشركة أبل، والذي سيظهر في سلسلة iPhone 16 القادمة، في السابق، كان من المتوقع أن يأتي iPhone 16 مزودًا بـ Apple Intelligence، ولكننا علمنا لاحقًا أن الميزة ستصل في تحديث iOS 18.1 لاحق في أكتوبر، علاوة على ذلك، وجد تقرير حديث أيضًا أن Apple Intelligence لن تكون مجانية، ولكن ليس على الفور، سيستغرق الأمر 3 سنوات على الأقل حتى تنتقل Apple Intelligence إلى قاعدة الاشتراكات المميزة، وفقاً لموقع indiatoday.

هناك شائعات تفيد بأن أبل قد تقدم ميزات Apple Intelligence المدفوعة، والتي قد يكون سعرها 20 دولارًا شهريًا، ولكن من غير المرجح أن تبدأ الشركة في فرض رسوم مقابل هذه الميزات في أي وقت قريب، مع جدول زمني محتمل لا يقل عن ثلاث سنوات قبل تنفيذ أي خدمات مدفوعة.

لقد ألقى مارك جورمان من بومبرج الضوء على الشائعات الأخيرة حول ميزات Apple Intelligence المدفوعة، مؤكدًا أنه في حين تخطط Apple لتقديم ميزات مدفوعة في المستقبل، فإن الجدول الزمني أطول مما يتوقعه الكثير من الناس، ولن يحدث ذلك في وقت قريب.

Apple Intelligence

في WWDC 2024، قدمت أبل ميزات Apple Intelligence الأولية، والتي تضمنت Siri المحدثة وGenmoji وImage Playground ومجموعة من التحسينات على تطبيقاتها المدمجة، مما يعرض تقدم الشركة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وعلى الرغم من أن ميزات Apple Intelligence الجديدة مثيرة للإعجاب، إلا أنها تعمل بشكل أساسي على الجهاز.

Apple Intelligence هي خطوة نحو اللحاق بسباق الذكاء الاصطناعي، وفقًا لجورمان، من المرجح أن تبني أبل على ميزات Apple Intelligence الحالية وتقدم قدرات أكثر تطورًا، والتي يمكنها بعد ذلك تحصيل رسوم مقابلها، ومع ذلك، يتوقع أن يستغرق الأمر من الشركة ثلاث سنوات على الأقل لتطوير ميزات تستحق المقابل.

حتى الآن، يمكن لطرازات iPhone 15 Pro وPro Max دعم المرحلة التجريبية لنظام التشغيل iOS 18.1 الذي يوفر مجموعة من ميزات Apple Intelligence، ولكن مؤخرًا، تم التكهن بأنه مع ظهور سلسلة iPhone 16، ستصمم أبل هاتف iPhone SE التالي لدعم هذه الميزات، وفي حين لا يوجد إشعار رسمي، فمن المتوقع أن يصل هاتف iPhone SE التالي إلى جميع أنحاء العالم في بداية عام 2025.

باختصار، قد يحصل iPhone SE 4 على لمحة متوهجة، حيث يبدو أكثر شبهاً بشقيقه iPhone 16 الأنيق وليس ابن عمه الأكبر iPhone 14، وقد تعني هذه الخطوة أشياء كبيرة لمحبي أبل المهتمين بالميزانية والراغبين في مظهر جديد دون السعر الباهظ.