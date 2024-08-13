شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يتيح مشاركة 20 صورة ومقطع فيديو لمنشئ المحتوى.. كيف تعمل والان مع تفاصيل الخبر

طرح إنستجرام ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة ما يصل إلى 20 قطعة من الوسائط (بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو) في منشور دائري، وهو ضعف الحد السابق البالغ 10، ويتم طرح الميزة عالميًا حيث كان قدتم تقديم ميزة الرف الدائري لأول مرة للمستخدمين في عام 2017.

تأتي هذه الميزة بمثابة دفعة كبيرة لمنشئي المحتوى، حيث تسمح لهم بمشاركة منشور أكثر تفصيلاً للزي أو مذكرات السفر أو مجرد مجموعة من الميمات مع مشاهديهم.

ويشير المزيد من الوسائط إلى المزيد من الفرص لإشراك الجماهير وإنشاء القصص والترويج للمنتجات، بالنسبة لهم تمثل هذه الخطوة فرصة ليكونوا أكثر إبداعًا ويقدموا معلومات أكثر تنوعًا.

وبمشاركة الميزة على إنستجرام، كتب رئيس الشركة آدم موسيري: "يمكنك إضافة ما يصل إلى 20 مقطعًا صوتيًا إلى بكرة واحدة، مما يمنحك المزيد من الحرية الإبداعية في المحتوى الخاص بك.

ويمكنك محاذاة الصوت مع النص والملصقات والمقاطع أثناء تحريره على إنستجرام، وعند القيام بذلك ستنشئ أيضًا مزيجًا صوتيًا فريدًا يمكن للمعجبين حفظه وإعادة استخدامه.

ومع ذلك، قد لا تعجب بعض المستخدمين الميزة الجديدة حيث لن يهتم الجميع بالتمرير عبر أكثر من عشر شرائح لمنشور المستخدم، خاصة عندما يحتوي التطبيق حاليًا على العديد من نماذج المحتوى الأخرى مثل البكرات والقصص والملاحظات.

يأتي التحديث بعد يوم واحد من كشف إنستجرام عن جعل المشاهدات هي المقياس الأساسي عبر جميع تنسيقاته بما في ذلك الصور والبكرات والمشاهدات والقصص والدوامات، وستسمح هذه الخطوة لمنشئي المحتوى بتتبع نفس المقياس عبر جميع محتوياتهم.

أضافت ميتا تدريجيًا المزيد من الميزات إلى وظيفة Instagram Carousel، مثل خيار دمج الموسيقى مع الشرائح الخاصة بك والمشاركات التعاونية التي تسمح للعديد من المستخدمين بالمساهمة في المحتوى.

إلى جانب ذلك، طرح إنستجرام مؤخرًا ميزة أخرى تسمح للمستخدمين بإضافة أكثر من مقطع موسيقي واحد إلى البكرات، كما كشفت الشركة أن ميزة المسارات الصوتية المتعددة على البكرات ستتيح للمستخدمين إضافة ما يصل إلى 20 مسارًا إلى منشور بكرة واحد.