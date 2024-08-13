شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. واتساب يختبر ميزة لتحديد المدة الزمنية لأحداث الدردشة الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر واتساب، تطبيق المراسلة الشهير عالميًا، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تحديد وقت البدء والانتهاء للأحداث التي يتم إنشاؤها في مجموعات الإعلانات المجتمعية، ستسهل هذه الميزة، المتاحة حاليًا لبعض المختبرين التجريبيين، على الأشخاص التخطيط لجداولهم وتجنب التعارضات، وفقاً لموقع phonearena.

ستظهر ميزة المدة الزمنية الجديدة عند إنشاء حدث في مجموعة إعلانات مجتمعية، وسيتمكن المستخدمون من تحديد وقت البدء والانتهاء للحدث، وسيتم عرض هذه المعلومات لجميع أعضاء المجموعة، سيساعد هذا الأشخاص على معرفة متى يحدث الحدث ومدة استمراره، حتى يتمكنوا من التخطيط لوقتهم وفقًا لذلك.

تعتبر ميزة المدة الزمنية مفيدة بشكل خاص للمجتمعات الكبيرة حيث قد يتم جدولة أحداث متعددة، من خلال تحديد أوقات البدء والانتهاء الواضحة لكل حدث، يمكن للأعضاء تجنب تعارضات الجدول الزمني والتأكد من قدرتهم على حضور جميع الأحداث التي يهتمون بها.

بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص في التخطيط لجداولهم الزمنية، يمكن لميزة المدة الزمنية أيضًا المساعدة في الحفاظ على تنظيم الأحداث وتوقيتها، من خلال تحديد وقت انتهاء الحدث، يمكن للمنظمين التأكد من أنه لن يستمر لفترة طويلة وأن الأشخاص قادرون على المغادرة عندما يحتاجون إلى ذلك، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأحداث التي تتطلب التحضير أو المتابعة، حيث يمكن للمشاركين تخصيص الوقت المناسب لهذه المهام.

لا تزال ميزة المدة في مرحلة الاختبار التجريبي، ولكن من المتوقع طرحها لجميع المستخدمين في المستقبل القريب، إن توفير أدوات تسهل إنشاء وإدارة الأحداث، ليست سوى واحدة من العديد من الميزات الجديدة التي تعمل عليها واتساب، حيث تواصل الشركة تحسين منصتها وجعلها أكثر فائدة لمستخدميها.