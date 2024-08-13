شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجهزة iPhone لا تتمتع بحماية من الأخطاء.. 5 أمثلة على فشل نظام التشغيل iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بطريقة أو بأخرى، اكتسب برنامج iOS الذي تعمل عليه أجهزة iPhone شعبية على مر السنين لكونه نظام التشغيل الأكثر موثوقية في السوق، وبالطبع، لم يكن هذا المفهوم بلا أساس، وبعد كل شيء، من الأسهل تجنب الأخطاء عندما تحتاج فقط إلى تحسين نظام التشغيل الخاص بك لبضعة هواتف، بدلاً من مئات الهواتف.

ولكن في حين تتمتع Apple بفائدة كونها معروفة ببرنامجها الأكثر استقرارًا، فإن هذا لا يعني أنه لم تكن هناك حالات - وحتى فترات - من الأخطاء المزعجة وأحيانًا التي تكسر الجهاز على نظام التشغيل iOS، وفي الواقع، في العامين الماضيين، يبدو أننا بدأنا نرى المزيد والمزيد من المشكلات، خاصة بعد التحديثات السنوية الكبيرة.

ستصدر أبل قريبًا سلسلة iPhone 16 الجديدة جنبًا إلى جنب مع تحديث iOS 18، إذن، إليك ملخص سريع لبعض أسوأ الأخطاء التي ابتليت بها أجهزة iPhone خلال السنوات القليلة الماضية، وتذكير بأن التسرع في التحديث إلى أحدث إصدار من البرنامج ليس دائمًا فكرة رائعة.

أخطاء iOS سيئة السمعة على مدار السنوات الأربع الماضية:

‏iOS 13 بشكل عام

بين الحين والآخر، نحصل على تحديث iOS يمكن أن يجعل رؤوسنا تنفجر، مليئة بالأخطاء التي ليست عديدة فحسب، بل ومستمرة أيضًا، كان تحديث iOS 13 هو هذا بالضبط، وكان تحديثًا غير مرغوب فيه بين العديد من مستخدمي iPhone، وفي الواقع، لم تصدر أبل حتى iOS 13.0 لأنه كان مليئًا بالأخطاء، ولم يحصل المستخدمون إلا على iOS 13.1 كأول إصدار عام.

ظل خطأ معين استنفد بيانات الهاتف المحمول للمستخدمين دون إصلاح لعدة أشهر، وكان أسوأ جزء في هذا الخطأ هو أن آثاره استمرت على الرغم من عدم تشغيل أي تطبيقات بشكل نشط، وتراوحت كمية البيانات المستنفدة من بضعة كيلوبايت إضافية يوميًا إلى غيغابايت من البيانات تختفي دون أثر.

يبدو أن المشكلة مرتبطة بميزة تسمى "التطبيقات غير المثبتة" في إعدادات iPhone، وكان من المفترض أن توضح لك مقدار البيانات التي تستخدمها التطبيقات المحذوفة، لكن من الواضح أنها لم تكن تعمل بشكل صحيح، ومن بين الأخطاء الأخرى عدم عمل نغمات الرنين بشكل صحيح، أو تعليق الهاتف بشكل عشوائي أثناء مكالمة هاتفية، وبشكل عام، لم يكن عامًا رائعًا لمستخدمي iOS.

مشاكل الشاشة

كانت سلسلة iPhone 12 هي اللحظة التي أطلقت فيها أبل أول هواتف iPhone قادرة على 5G، لكن مشكلة أخرى جعلت الجميع يشككون في ضمان جودة أبل، واجهت طرازات iPhone 12 بقعًا خضراء ورمادية على شاشاتها، خاصة عند مستويات السطوع المنخفضة، وأدى هذا عمليًا إلى إفساد فوائد شاشات OLED، والتي تم مشاركتها بين جميع طرازات iPhone لأول مرة.

كانت المشكلة قد ظهرت على iPhone 11 Pro Max قبل إطلاق سلسلة iPhone 12، وعلى الرغم من الاعتقاد بأن أبل قد أصلحتها، إلا أنها لا تزال تظهر بطريقة ما مع الطرز الأحدث، ولحسن الحظ، قامت أبل بمتابعة الأمر بتحديث البرنامج لمعالجتها.

بالحديث عن مشاكل العرض، كان هناك خطأ آخر أثر بشكل أساسي على طرز iPhone 14 Pro وهو الخطوط الأفقية التي ظهرت مؤقتًا عند تشغيل الجهاز أو إلغاء قفله، أبل الشركة التي تظل صامتة عادةً بشأن بعض المشكلات، اعترفت بشكل مفاجئ بالمشكلة علنًا وأكدت أنها مشكلة متعلقة بالبرنامج.

‏"SIM غير مدعوم"

بالحديث عن سلسلة iPhone 14، كانت هذه أيضًا المرة الأولى التي تتحول فيها أبل إلى eSIM فقط في الولايات المتحدة، وبالطبع، كان من المفاجئ ألا يتسبب هذا القرار المثير للجدل في أي اضطراب، لكن من المؤكد أنه لم يساعد وجود خطأ إلى جانبه.

كانت طرز iPhone 14 تعرض رسالة خطأ "SIM غير مدعوم" تليها تجميد الجهاز، حيث لا يمكنك تشغيل الهاتف واضطررت إلى إعادة تشغيله، ولا داعي للقول إن هذا كان أحد تلك الأخطاء التي تدمر تجربة المستخدم تمامًا، ومرة ​​أخرى.

الإزعاجات

تسبب خطأ انتشر مؤخرًا في عدم استيقاظ مستخدمي iPhone في جميع أنحاء العالم، وكانت المشكلة أن أجهزة الإنذار لم تنطلق في الوقت المحدد لها.

وبينما كان يُعتقد أن المشكلة كانت عطلًا بسيطًا في جهاز الإنذار، قالت شركة أبل إن السبب الجذري يكمن في ميزة "Attention Aware"، والتي فسرت عن طريق الخطأ أن المستخدم مستيقظ، مما أدى إلى إسكات أجهزة الإنذار قبل الأوان.

كان هذا أحد الأخطاء الأكثر تسلية في نظام التشغيل iOS، وهذا أمر مؤكد، وفقط تخيل عددًا كبيرًا من الأشخاص يتأخرون عن العمل أو المدرسة في نفس الوقت تقريبًا، بالطبع، ربما لم يكن الأمر مضحكًا بالنسبة لهم...

أخطاء iOS التي تهدد الأمان

ليست كل الأخطاء متساوية، وبعض الأنواع مزعجة، وبعضها يتسبب في تعطل الجهاز، ولكن من المؤكد أن أسوأها هي تلك التي تعرض معلوماتك الشخصية للخطر.