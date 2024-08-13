شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: هجوم إلكترونى ضخم أدى لتأخير البث المباشر مع دونالد ترامب والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت البنية التحتية للبث المباشر لشركة X للفشل، حيث كان من المفترض أن يجري مالك X إيلون ماسك مقابلة مع دونالد ترامب مباشرة على Spaces، لكن البث تعطل مرارًا وتكرارًا ولم يتمكن العديد من المستخدمين من الوصول إليه تمامًا.

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، ادعى ماسك أن الفشل كان بسبب "هجوم DDOS ضخم على X"، وأن الشركة اختبرت النظام مع 8 ملايين مستمع متزامن في وقت سابق من اليوم.

بدلاً من ذلك، لن يتمكن سوى عدد أقل من الأشخاص من الاستماع إلى المحادثة مباشرة، حيث كانت كلمات مثل "تعطل" و"غير قادر" و"انقطاع تويتر" رائجة على المنصة، كما أن أولئك الذين تمكنوا من الانضمام إلى البث استقبلوا بحوالي نصف ساعة من موسيقى الانتظار تليها عدة دقائق من الصمت التام.

لم يشرح ماسك كيف يمكن لهجوم DDOS أن يستهدف ميزة واحدة محددة فقط في الخدمة دون التأثير على جوانب أخرى من تطبيق X أو موقع الويب.

هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها بث مباشر على Spaces صعوبات فنية، ففي العام الماضي، حاول رون دي سانتيس الإعلان عن ترشحه الرئاسي القصير الأمد خلال محادثة مباشرة مع ماسك على X، لكن هذا البث تأخر أيضًا بعد أعطال متكررة.

قال ماسك في ذلك الوقت إن خوادم تويتر كانت "تذوب نوعًا ما"، وأفاد كاتب سيرة ماسك لاحقًا أن المشكلات كانت نتيجة لأشهر من عدم الاستقرار داخل أنظمة تويتر.