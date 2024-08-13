شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طوكيو تنشر نظام ذكاء اصطناعى يكشف عن الحرائق والانهيارات للاستجابة السريعة للكوارث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، نظام ذكاء اصطناعي يستخدم كاميرات ترصد الاتجاهات بدقة عالية للكشف عن الحرائق وانهيارات المباني في الوقت الفعلي وذلك لتسريع استجابتها الأولية للكوارث أثناء الزلازل الكبرى.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية ، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية كيودو، الأسبوع الماضي أول تحذير لها على الإطلاق بشأن زيادة خطر وقوع زلزال ضخم على طول حوض نانكاي الذي يمتد بين وسط وجنوب غرب اليابان.



وقالت السلطات المحلية ومطور النظام (هيتاشي المحدودة) إن النظام الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي يحلل لقطات من كاميرات عالية الدقة، مع تركيب اثنتين في مبنى حكومة العاصمة طوكيو وواحدة في جسر بالقرب من خليج طوكيو وموقع في الجزء الغربي من المنطقة الحضرية.



ويحدد النظام تلقائيا الحرائق والانهيارات الهيكلية، ويوفر المعلومات للوكالات ذات الصلة مثل الشرطة وإدارة الإطفاء وقوات الدفاع الذاتي اليابانية لتمكين جهود الاستجابة السريعة.



ويقوم الذكاء الاصطناعي بمراجعة لقطات الكاميرا لتحديد الدخان أو الأضرار الهيكلية وعرض المعلومات على شاشة مع التقارير والخرائط، ويمكنه أيضا اكتشاف المناطق المكتظة بالمنازل الخشبية، مما يسمح للسلطات بإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر عرضة لأضرار جسيمة.