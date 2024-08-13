شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد صينيون يحتفلون بالأولمبياد على متن محطتهم الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

احتفل طاقم رواد الفضاء الصيني الحالي بالألعاب الأولمبية في المدار، حيث كان أعضاء طاقم شنتشو 18 يي جوانجفو ولي كونج ولي جوانجسو على متن محطة الفضاء تيانجونج منذ أواخر أبريل وأثبتوا براعتهم البدنية في العمل مثل السير في الفضاء الذي حقق رقمًا قياسيًا وطنيًا، لكن رواد الفضاء استغرقوا أيضًا بعض الوقت مؤخرًا لإعادة تمثيل بعض الرياضات التي تنافس فيها رياضيو أولمبياد باريس 2024 التي اكتملت للتو هنا على الأرض.

وفقا لما ذكره موقع "space"، افتتحت أولمبياد تيانجونج بقائد المهمة يي جوانجفو يمرر الشعلة الأولمبية إلى زملائه في الطاقم لي كونج ولي جوانجسو، وهو نقل تضمن قفزة عالية محاكاة، ثم بدأت تنس الطاولة، ولعب يي جوانجفو ولي كونج الكرة الطائرة، حيث تنافس فريق الكرة الطائرة النسائي الصيني في باريس.



كما أظهر رواد الفضاء مجموعة من ضربات السباحة على طول محطة تيانجونج المكونة من ثلاث وحدات، كما تم عرض رفع الأثقال، وهو حدث أسهل بكثير في الجاذبية الصغرى.



كما أعرب الطاقم عن دعمهم للرياضيين الصينيين، وقال يي: "أتمنى أن تصطف ميداليات الرياضيين الأوليمبيين الصينيين من أحد طرفي الشارع إلى الطرف الآخر.. استمتع بالرحلة واصنع لحظات لا تنسى!"



وعلى الأرض، تصدرت الولايات المتحدة والصين جدول الميداليات بحصول كل منهما على 40 ميدالية ذهبية، حيث فازت الولايات المتحدة بالمزيد من الميداليات بشكل عام (126 مقابل 91).



سيظل طاقم شنتشو 18 في المدار حتى أكتوبر أو نوفمبر، ثم سيسلمون السيطرة على تيانجونج إلى طاقم شنتشو 19 القادم، الذين لم يتم تسميتهم بعد.



جدير بالذكر أن رواد ناسا احتفلوا بمثل هذه الفعاليات من قبل خلال الدورة الأولمبية على محطة الفضاء الدولية، وتبادلوا أيضا شعلة رمزية تمثل الأولمبياد.