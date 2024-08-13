شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ملياردير بولندى يخطط لمقاضاة "ميتا" بسبب إعلانات مزيفة على فيسبوك وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط الملياردير البولندى رافال برزوسكا وزوجته مقاضاة شركة ميتا بسبب إعلانات مزيفة على فيسبوك وإنستجرام تظهر وجهه ومعلومات كاذبة عنها تنتشر على منصات التواصل الاجتماعى، وفقًا لموقع gadgets 360.

وقال برزوسكا إنهما لم يقررا بعد أى ولاية قضائية لرفع الدعوى القضائية المخطط لها، والتى ستكون محاولة أخرى فى سلسلة من المحاولات على مستوى العالم لمحاسبة عملاق الإنترنت عن الإعلانات التى تستمر فى الظهور حتى بعد إبلاغ المستخدمين للشركة عن المشاكل.

وقال متحدث باسم شركة ميتا أن الشركة تزيل الإعلانات المزيفة من منصاتها عندما تتعرف عليها، وتعمل مع السلطات المحلية لمحاربة المحتالين، وردا برزوسكا، مبتكر شركة خزائن الطرود البولندية إنبوست، إنه أخطر ميتا بالمشكلة فى بداية يوليو، لكنها فشلت فى إيجاد حل.

كشف برزوسكا لرويترز "نخطط لرفع دعوى قضائية خاصة ضد ميتا.. لم نحدد بعد الولايات القضائية التى سنقاضى فيها ميتا.. سنقرر فى الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف: "نحن ندرس جميع السيناريوهات على الإطلاق، بما فى ذلك دعوى قضائية فى الولايات المتحدة إذا كان هناك تقاعس فى أوروبا".

وقال برزوسكا، إنه وزوجته سيطالبان ميتا بالتوقف عن الاستفادة من الترويج للمحتوى الذى ينتهك حقوقهما وتعويض كبير يتم التبرع به لجمعية خيرية، بما يتناسب مع مستوى عائدات الإعلانات من نشر هذا النوع من المعلومات المضللة.

فى الأسبوع الماضى، ألزم رئيس مكتب حماية البيانات الشخصية شركة ميتا بلاتفورمز أيرلندا المحدودة بوقف عرض الإعلانات الكاذبة باستخدام بيانات حقيقية وصور برزوسكا وزوجته على فيسبوك وإنستجرام فى بولندا لمدة ثلاثة أشهر.

وقال متحدث باسم ميتا فى بيان أرسله عبر البريد الإلكترونى "يستخدم المحتالون كل منصة متاحة لهم لخداع الناس ويتكيفون باستمرار للتهرب من القبض عليهم، المحتوى الاحتيالى يخالف قواعدنا ونقوم بإزالته عندما نجده"، مضيفًا أن الشركة تقيم قرار المكتب.