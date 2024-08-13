شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شكاوى ضد منصة X لاستخدامها البيانات الشخصية للنمساويين لتدريب الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت مجموعة الدفاع النمساوية NOYB شكوى ضد منصة التواصل الاجتماعي X متهمة الشركة المملوكة لإيلون ماسك بتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها باستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين دون موافقتهم في انتهاك لقانون الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت المجموعة التي يقودها ناشط الخصوصية ماكس شريمز أنها قدمت شكاوى بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) إلى السلطات في تسع سلطات تابعة للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على هيئة حماية البيانات الأيرلندية DPC، وطلبت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، الجهة التنظيمية الرائدة في الاتحاد الأوروبي لمعظم شركات الإنترنت الأمريكية الكبرى بسبب موقع عملياتها في الاتحاد الأوروبي في البلاد، أمرًا بتعليق أو تقييد معالجة X لبيانات المستخدمين لأغراض تطوير أو تدريب أو تحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وقد وافقت X على عدم تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في الوقت الحالي باستخدام البيانات الشخصية التي تم جمعها من مستخدمي الاتحاد الأوروبي قبل أن يكون لديهم خيار سحب موافقتهم، كما استمعت محكمة أيرلندية الأسبوع الماضي، ومع ذلك، قالت NOYB إن شكوى DPC تتعلق بشكل أساسي بتدابير التخفيف وعدم تعاون X، ولا تشكك في شرعية معالجة البيانات نفسها.

وقال شريمز في بيان، في إشارة إلى X باسمها السابق: "نريد أن نضمن امتثال Twitter بالكامل لقانون الاتحاد الأوروبي، والذي يتطلب - على الأقل - طلب الموافقة من المستخدمين في هذه الحالة"، وفي جلسة الاستماع الأسبوع الماضي، وجدت محكمة أيرلندية أن X لم تمنح مستخدميها سوى الفرصة للاعتراض بعد عدة أسابيع من بدء جمع البيانات.

ولم ترد X على الفور على طلب التعليق يوم الاثنين. قال حساب X Global Government Affairs يوم الجمعة إن الشركة ستواصل العمل مع DPC بشأن قضايا الذكاء الاصطناعي، وفي يونيو، أعلنت شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك، أنها لن تطلق مساعدها الذكي في أوروبا في الوقت الحالي بعد أن طلبت منها هيئة حماية البيانات الأيرلندية تأجيل خطتها.

وقد تقدمت NOYB بشكاوى في عدة دول ضد استخدام البيانات الشخصية لتدريب البرنامج في هذه الحالة أيضًا.