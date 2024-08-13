شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يعمل على ميزة جديدة للذكاء الاصطناعى.. تتيح إجراء محادثات لفظية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث ان واتساب يعمل على ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي، ويُقال إن الميزة الجديدة تسمح للمستخدمين بإجراء محادثات لفظية بدون استخدام اليدين مع Meta AI، وهو روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي المدمج في التطبيق، وفي وقت سابق، زعم تقرير أن واتساب يعمل على السماح للمستخدمين بإرسال ملاحظات صوتية إلى Meta AI، مما يسمح بالاتصال اللفظي في اتجاه واحد، لكن المعلومات الجديدة تدعي الآن أن روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي سيستجيب أيضًا لفظيًا.

وقد تصل ميزة الوضع الصوتي أيضًا مع العديد من خيارات الصوت للاختيار من بينها، على الرغم من أن الاختلافات بينها غير معروفة، ووفقًا لمنشور بواسطة متتبع ميزات واتساب WABetaInfo، تم رصد ميزة الوضع الصوتي لـ Meta AI في إصدار WhatsApp التجريبي لنظام Android 2.24.17.16، كما وجد منشور منفصل نفس الميزة في إصدار WhatsApp التجريبي لنظام iOS 24.16.10.70.

الميزة غير مرئية حاليًا في الإصدار التجريبي من التطبيق، ربما لأن الشركة لا تزال تعمل على الميزة. ونتيجة لذلك، لن يتمكن أولئك الذين سجلوا في برنامج Google Play Beta من اختبار وضع صوت Meta AI.

ووفقًا للقطات الشاشة التي شاركها متعقب الميزة، يمكن رؤية أيقونة صوتية جديدة ممثلة بموجة صوتية بجوار حقل النص في دردشة Meta AI، ويبدو أن النقر عليها يفتح ورقة سفلية مكتوب عليها Meta AI في الأعلى، وفي المنتصف، يمكن رؤية شكل دائري تم إنشاؤه بواسطة فقاعات متعددة، وفي الأسفل، يمكن رؤية النص "مرحبًا، كيف يمكنني المساعدة" مع أيقونة موجة صوتية موسعة تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يستمع.

وعلاوة على ذلك، تكشف المزيد من لقطات الشاشة أن وضع صوت Meta AI قد يحتوي على ما يصل إلى 10 أصوات مختلفة للاختيار من بينها، وليس من الواضح ما هي الاختلافات بين الأصوات، ولكن قد يكون لها لهجات أو مستويات طاقة أو نغمات مختلفة، ومن غير المرجح أن تدعم الأصوات لغات متعددة.

وبصرف النظر عن ذلك، يمكن أيضًا رؤية خيار لتشغيل التسميات التوضيحية والنصوص المكتوبة باستخدام تحويل النص إلى كلام، ومن المرجح أن توثق هذه الميزة المحادثة اللفظية بأكملها وتكتبها كنص حتى يتمكن المستخدم من الرجوع إليها في وقت لاحق. ومن غير المعروف متى قد يتم طرح هذه الميزة للجمهور.