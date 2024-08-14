شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تعرب عن قلقها من بناء المستخدمين روابط مع روبوتات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أعربت شركة OpenAI مؤخرًا عن قلقها من أن ذكاءها الاصطناعي (AI) وميزاتها الصوتية الواقعية قد يدفعان الأفراد إلى تكوين روابط أقوى مع الروبوتات مقارنةً بالبشر، نقلاً عن الأدبيات، قال عملاق التكنولوجيا إن الدردشة مع الذكاء الاصطناعي مثل أي شخص يمكن أن تؤدي إلى ثقة في غير محلها وأن الجودة العالية لصوت GPT-4o قد تجعل هذا التأثير أسوأ.

وفي تقرير حول أعمال السلامة التي تجريها OpenAI على نسخة ChatGPT-4o من الذكاء الاصطناعي الخاص بها، ذكرت الشركة أن "التجسيم يتضمن إسناد سلوكيات وخصائص شبيهة بالإنسان إلى كيانات غير بشرية، مثل نماذج الذكاء الاصطناعي"، وفقًا لوكالة فرانس برس.



وأضافت: "قد يزداد هذا الخطر بسبب القدرات الصوتية لـGPT-4o، التي تسهل المزيد من التفاعلات الشبيهة بالإنسان مع النموذج".

وللتوضيح أكثر، ذكرت الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو أنها لاحظت أن المختبرين كانوا يتحدثون إلى روبوت الدردشة بطرق تشير إلى روابط مشتركة، مثل التأسف بصوت عالٍ لأنه كان آخر يوم لهم معًا.

ويجب دراسة هذه الحالات، مهما كانت حميدة، لمعرفة كيف يمكن أن تتطور على مدى فترات زمنية أطول.