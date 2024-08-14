شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق أجهزة Pixel 8 المصنعة فى الهند.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

خرجت أول هواتف Pixel 8 مصنعة في الهند من خطوط الإنتاج، حيث أكدت جوجل رسميًا أن خطوط إنتاجها في الهند بدأت في إنتاج أجهزة Pixel 8، إنها المرة الأولى التي ستصنع فيها جوجل هواتف Pixel مباشرة فى الهند، وتأتي بعد أقل من عام من الإعلان عن التوسع.

ووفقا لما ذكره موقع "9to5Google"، أكدت جوجل أن Pixel 8 الأساسي فقط يتم إنتاجه في الهند في الوقت الحالي، مع إنتاج Pixel 8 Pro وPixel 8a في مكان آخر.

لا تزال الهند ليست سوقًا قوية بشكل خاص لجوجل، حيث زعمت التقارير السابقة أن معظم الأجهزة المنتجة في الهند ستنتهي بها الحال إلى التصدير إلى أسواق أخرى حول العالم.

ستبدأ هذه الأجهزة المنتجة حديثًا في الشحن من خطوط الإنتاج في الهند إلى العملاء داخل الدولة وأماكن أخرى قريبًا، كما أنه من المقرر أن تعلن جوجل عن سلسلة Pixel 9، ولكن من غير الواضح ما الذي تخطط له الشركة لإنتاج Pixel 9 في الهند.