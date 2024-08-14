شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 11 وPixel 8 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن سلسلة ‏ iPhone 11 منذ بضع سنوات تقريبًا، حيث يعد هاتف iPhone 11 أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ يتضمن مجموعة من التحسينات والترقيات فى وقتها والعديد من الألوان المميزة، حيث عملت أبل حينها على تغيرات كبيرة فى التصميم، لذا نرصد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف Pixel 8 Pro كما يلي:

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iPhone 11:

الشاشة: 6.1 بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 1792 × 828بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

المعالج: معالج A13 Bionic.

الرام: 4 جيجابايت.

مساحة الذاكرة: 64 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iOS 14.

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 3110 mAh.



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Pixel 8 Pro

المعالج: تساعي النواة Tensor G3 تكنولوجيا 4 نانو.

التخزين / الرام: 128/256/512/1000 جيجا مع 12 جيجا رام.

الكاميرا: خلفية ثلاثية 50+48+48 م.ب. / امامية 10.5 م.ب.

الشاشة: 6.7 بوصة بدقة 1344x2992 بها ثقب.

نوع الشاشة LTPO OLED

نظام التشغيل: اندرويد 14.

البطارية: 5050 مللي أمبير.

الشريحة Google Tensor G3



