شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Messages يتيح لك الآن إخفاء زر Gemini.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتيح لك تطبيق رسائل جوجل Google Messages على نظام أندرويد الآن إيقاف تشغيل زر Gemini، حيث يظهر الزر الصغير أعلى زر الإجراء المستطيل "بدء الدردشة"، ويتيح لك فتح محادثة Gemini بسرعة.

وفقا لما ذكره موقع "9to5Google"، يمكنك الآن إخفاؤه من إعدادات رسائل Google > Gemini في الرسائل > إظهار زر Gemini.

وكان ينبغي على جوجل، أن تقدم هذا بالفعل منذ البداية لأن الزر الصغير بارز جدًا، وعند التمرير عبر قائمة المحادثات، ينكمش المستطيل إلى مربع دائري ولكن الحاوية تظل كما هي.

وهذا الإعداد الجديد في Gemini متاحًا على نطاق واسع في القناة التجريبية، لكن غير متاح بعد للإصدار الثابت.