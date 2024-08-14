شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لتطبيق Files by Google.. يسهل الوصول إلى ميزة Circle to Search والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيحصل تطبيق Files by Google على اختصار جديد لـ Circle to Search عند عرض الصور، وبمجرد طرح جوجل لهذه الميزة، سترى زر إجراء عائمًا فوق خيار التحرير عند عرض صورة ملء الشاشة، وتختبر جوجل رمزين، الأول عبارة عن عدسة مكبرة مع بريق AI، والثاني هو شعار Google Lens الأكثر شهرة، وفقاً لموقع phonearena

وكشفت شركة جوجل عن ميزة "Circle to Search" في وقت سابق من هذا العام، وتتيح لك هذه الأداة المفيدة البحث عن أي شيء تراه على شاشتك بمجرد تمييزه، منذ ظهورها لأول مرة، تم طرحها على العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وحتى أجهزة أيفون من خلال اختصار Google Lens، الآن، أصبحت متاحة على نطاق أوسع.

عندما تنقر على الزر، سيتم الترحيب بك بواسطة Circle to Search، وستوفر لك هذه الوظيفة الضغط لفترة طويلة على مقبض التنقل الذي يقوم حاليًا بنفس الشيء.

يبدو أن ميزة "Circle to Search" في تطبيق الملفات مضمنة في تحديث من جانب الخادم للأشخاص في قناة الإصدار التجريبي، وهذا يعني أنه إذا لم تكن تراها بعد، فيجب أن تراها قريبًا (إذا كنت مستخدمًا تجريبيًا).



وبصرف النظر عن ذلك، يُظهر الإصدار التجريبي الأخير (الإصدار 1.4515.x) كيفية وصول "الملخصات المولدة بالذكاء الاصطناعي" إلى الملفات التي تحتوي على نص - يمكنك تمكين ذلك في الإعدادات، ومن المرجح أن يستخدم Gemini Nano.

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