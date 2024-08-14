شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح نسخة iPhone 17 Air بتصميم أنحف العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن iPhone 17 Air سيكون الاسم المستعار لطراز ايفون الجديد الذى من المتوقع أن يتم إطلاقه لأول مرة فى عام 2025، ووفقًا للتقرير، سيكون هذا هو الطراز الرابع إلى جانب الطرازين القياسيين وPro وPro Max، وفى حين لا يُعرف الكثير عن هذا الهاتف الذكى الجديد، يُقال إنه سيتميز بتصميم فريد وعامل شكل أنحف لتمييزه عن بقية المجموعة، وفى حين لم يتم تأكيد ذلك، ادعت الشائعات أن هذا الهاتف الذكى سيحل محل طراز Plus.

قد يتم إطلاق iPhone 17 Air العام المقبل

أبرز مارك جورمان من بلومبرج فى نشرة Power On أن أبل تعمل على عامل شكل جديد لإطلاق سلسلة ايفون العام المقبل، وسيحصل الهاتف الذكى على تصميم نحيف للغاية مما سيجعله متميزًا عن بقية الطرز، حيث قال جرومان "الفكرة هى إنشاء نسخة "Air" من iPhone من نوع ما، وهو شيء يقع بين iPhone 17 وiPhone 17 Pro".

ووفقًا لتقرير سابق، يمكن أن يكون هذا الهاتف الذكى أيضًا بمثابة نهاية لطراز Plus الذى تم تقديمه مع سلسلة iPhone 14 واستبدل طرازات "Mini" الخاصة بالشركة، وترددت شائعات عن تسمية الهاتف الذكى iPhone 17 Slim، لكن جورمان يدعى أنه سيتم تسميته بدلًا من ذلك iPhone 17 Air.

ويزعم التقرير أيضًا أن الهاتف الذكى لن يحصل على الأداء أو حجم الشاشة أو الكاميرات الخاصة بطرازات Pro، ولكنه سيلعب بدلًا من ذلك على تصميمه الفريد وعامل الشكل. قال محلل Apple Ming-Chi Kuo سابقًا أن الهاتف الذكى قد يتميز بإطار متوسط ​​من التيتانيوم وكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل.

ويقال إنه سيأتى بشاشة مقاس 6.6 بوصة بدقة 1260 × 2740 بكسل وجزيرة ديناميكية، وتحت الغطاء، قد يتم تجهيزه بشريحة Apple A19، والتى يُقال إنها ستكون الطرف الأدنى من المعالج فى أجهزة iPhone فى ذلك العام، ومن ناحية أخرى، قد يحتوى iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max على شريحة A19 Pro SoC.

لا تزال هذه الأيام الأولى فى دورة إنتاج الهاتف الذكى، ونظرًا لأن الشائعات لم يتم تأكيدها من قبل أبل، فتعامل معها بقدر صحى من الشك، ولن يتم الكشف عن تفاصيل طراز iPhone 17 Air، بما فى ذلك الاسم، إلا بعد أن تطلق شركة التكنولوجيا العملاقة الهاتف الذكى فى عام 2025.