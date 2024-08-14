شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح Opera One المدعوم بالذكاء الاصطناعى متاح الآن لمستخدمى أيفون للتحميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Opera متصفح Opera One لنظام iOS، بعد إعلانها السابق، حيث يجمع هذا المتصفح الجديد لجهاز iPhone بين التصميم الحائز على جائزة لإصدار سطح المكتب من Opera One وواجهة الهاتف المحمول وأوامر المستخدم المبسطة.

ووفقًا لمسح ما قبل DMA الذى أجرته Opera، يرغب 91% من الأوروبيين فى المزيد من الاختيار والشفافية فى اختيار المتصفح، وانعكاسًا لهذا الاتجاه، شهد Opera لنظام iOS زيادة بنسبة 63% فى عدد المستخدمين الجدد فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى فى الشهر التالى لتطبيق DMA، كما هو مذكور فى إصدارهم.

وتصف Opera هذا الإصدار بأنه بداية "تجربة تصفح iOS مُعاد تصورها".

الميزات الرئيسية: Opera One

التنقل: تنقل ميزة البحث السفلى شريط البحث إلى أسفل الشاشة، مما يسهل الاستخدام بيد واحدة. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة أنماط للتنقل: التنقل القياسى، وزر الإجراء السريع، والبحث السفلي.

وظيفة البحث: تظهر اقتراحات البحث الجديدة أثناء قيام المستخدمين بالكتابة، أو إكمال الكلمات أو اقتراح الكلمة التالية للكتابة بشكل أسرع. تتيح ميزة التمرير السريع للبحث للمستخدمين الوصول إلى شريط البحث عن طريق التمرير لأسفل، على غرار البحث عن التطبيقات على نظام التشغيل iOS.

التصميم: يزيد المتصفح من مساحة الشاشة عن طريق إخفاء الشريط العلوى وشريط البحث السفلى عند التمرير. يتم تعديل لون الشريط العلوى وشريط الحالة ليتناسب مع صفحة الويب، مما يوفر تجربة خالية من التشتيت.

صفحة البدء: يتم استبدال موجز الأخبار بدائرة صفحة البدء التى تمتزج مع الخلفية وتتضمن الأخبار والنتائج المباشرة ونصائح المنتج.

مانع الإعلانات وشبكة VPN: يتضمن المتصفح مانع إعلانات أصلى وشبكة VPN مجانية لتجربة تصفح آمنة.

تكامل الذكاء الاصطناعي

يتميز Opera One لنظام التشغيل iOS بـ Aria، وهو ذكاء اصطناعي مدمج يوفر نتائج الويب وتوليد النص أو الكود ومهام أخرى. يدعم Aria الآن الإدخال الصوتى ويمكنه إنشاء صور باستخدام نموذج Imagen2 من Google. يمكن للمستخدمين تحسين هذه الصور وإدارتها بسهولة.