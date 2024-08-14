شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طراز iPhone SE 4 يحصل على تصميم Face ID ويأتى مزودًا بميزات AI والان مع تفاصيل الخبر

من المتوقع أن يتم إطلاق ترقية iPhone SE التي طال انتظارها في عام 2025، ويحتوي التقرير الأخير على الكثير من الأخبار المثيرة للأشخاص الذين كانوا يتطلعون إلى هذا النموذج.

وتدعم iPhone 15 Pros وسلسلة iPhone 16 القادمة ميزات Apple Intelligence عبر iOS 18 ولكن يبدو أن الشركة تريد منح إصدار iPhone SE قيمة أكبر بكثير في العام المقبل، كذلك يمكن أن يتميز طراز iPhone SE 4 أو طراز 2025 بتصميم حديث ذو درجة واسعة وربما يدعم Face ID.

ولجعل الصفقة أفضل بالنسبة لمشتري iPhone SE، سيدعم الطراز الجديد أيضًا ميزات الذكاء الاصطناعي من آبل، مما يشير إلى أن النموذج الجديد يمكن تشغيله بواسطة مجموعة شرائح A17 Pro أو A18.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة ستأتي إلى الجهاز، لكن من المؤكد أن الناس سيجدون طراز iPhone SE 4 المشاع جذابًا إذا كان بإمكانه حزم الميزات المذكورة وتقديمه في تصميم يشبه iPhone 14.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق طراز SE التالي من Apple في الربع الأول من عام 2025، وهو عادةً الوقت الذي تعلن فيه الشركة عن إصدارات iPhone SE السابقة.

نحن نعلم بالفعل عن الذكاء الاصطناعي والتصميم المتميز، ولكن يبدو أن هناك الكثير المتوقع من طراز SE التالي، حيث يمكن أن يحتوي الجهاز على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل والتي ستكون بمثابة ترقية كبيرة لوحدة 8 ميجابكسل.

ويمكن أن يأتي iPhone SE 4 مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت ويدعم أيضًا USB C للشحن وهو الآن متوفر لجميع أجهزة آبل في السوق.

يميل الطراز إلى شاشة Super XDR مقاس 6.1 بوصة مصنوعة من وحدة عرض LG، كان إصدار iPhone SE يصرخ من أجل إجراء إصلاح شامل وقد نرى شركة Apple تحقق هذه الرغبات بطريقة رائعة في العام المقبل.