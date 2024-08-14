شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تشفر الأجهزة باستخدام BitLocker افتراضيًا على نظام التشغيل ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

تقوم مايكروسوفت بجعل تشفير الأجهزة باستخدام BitLocker ميزة افتراضية في التحديث الرئيسي التالي لنظام التشغيل Windows 11، وإذا قمت بتثبيت إصدار 24H2 الذي سيتم طرحه في الأشهر المقبلة، فسيتم تمكين تشفير الجهاز افتراضيًا عند تسجيل الدخول لأول مرة أو إعداد جهاز باستخدام حساب مايكروسوفت أو حساب العمل والمدرسة.

وتم تصميم تشفير الجهاز لتحسين أمان أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows من خلال تمكين تشفير BitLocker تلقائيًا على محرك تثبيت Windows والنسخ الاحتياطي لمفتاح الاسترداد إلى حساب Microsoft أو معرف Entra.

في إصدار Windows 11 24H2، تعمل Microsoft على تقليل متطلبات الأجهزة للتشفير التلقائي للأجهزة، مما يفتحها أمام العديد من الأجهزة الأخرى بما في ذلك الأجهزة التي تعمل بإصدار Home من Windows 11 ، ولم يعد تشفير الأجهزة يتطلب واجهة اختبار أمان الأجهزة (HSTI) أو وضع الاستعداد الحديث، وسيتم أيضًا تمكين التشفير حتى في حالة اكتشاف حافلات واجهات وصول مباشر للذاكرة (DMA) غير موثوقة.

ويأتي أحدث تحديث لنظام التشغيل Windows 11 الإصدار 24H2 مثبتًا مسبقًا على مجموعة أجهزة الكمبيوتر Copilot Plus من Microsoft ومن المتوقع أن يتوفر على الأجهزة الحالية في أواخر سبتمبر.

وهذا يعني أنه إذا قمت بتثبيت Windows 11 بشكل نظيف في وقت لاحق من هذا العام أو قمت بشراء جهاز كمبيوتر جديد مثبت عليه 24H2، فسيتم تمكين تشفير الجهاز BitLocker افتراضيًا. وإذا قمت بالترقية إلى 24H2، فلن تقوم Microsoft بتمكين تشفير الجهاز تلقائيًا.