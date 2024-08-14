شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إريك شميت: موظفو جوجل يذهبون للمكتب يوما فى الأسبوع وبالتالى تخسر أمام Open AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد اكتسب العمل عن بُعد اهتمامًا مرة أخرى حيث يقول الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل إريك شميت إنه أحد الأسباب الرئيسية وراء خسارة جوجل لسباق الذكاء الاصطناعي، ظهر مقطع الفيديو، الذي تم نشره على يوتيوب، مؤخرًا حيث كان شميت يتحدث إلى الطلاب في جامعة ستانفورد أثناء محاضرة، أعرب إريك شميت، أحد قادة جوجل السابقين الذي قاد الشركة كرئيس تنفيذي من عام 2001 إلى عام 2011 ثم كرئيس تنفيذي حتى عام 2015، عن تحفظاته القوية بشأن العمل عن بُعد في هذا الفيديو.

سُئل شميت عن آرائه حول الشركات الناشئة مثل OpenAI وAnthropic التي لديها حاليًا مقارنة بجوجل عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، قال، "قررت جوجل أن التوازن بين العمل والحياة والعودة إلى المنزل مبكرًا والعمل من المنزل كان أكثر أهمية من الفوز"، وأضاف أن السبب وراء نجاح الشركات الناشئة الأخرى هو أن "الناس يعملون بجد".

قبل انتقاد ثقافة العمل في جوجل، قال شميت إنه على الرغم من أنه لم يعد موظفًا في الشركة، إلا أنه أخبر الطلاب أن العمل يومًا واحدًا في الأسبوع من المكتب ليس هو الحل.

واستطرد شميت قائلًا: "أنا آسف لكوني صريحًا للغاية، ولكن حقيقة الأمر هي أنه إذا تركتم الجامعة وذهبتم لتأسيس شركة، فلن تسمحوا للناس بالعمل من المنزل والحضور ليوم واحد فقط في الأسبوع إذا كنتم تريدون التنافس مع الشركات الناشئة الأخرى".

واستمر شميت في الإجابة على السؤال، مشيرًا إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى غالبًا ما تفوت القفزة التالية في الصناعة، مؤكدًا على قيمة التفكير الإبداعي والقادة المدفوعين مثل إيلون ماسك، كما أشاد بشركة Taiwan Semiconductor، مسلطًا الضوء على نهجها في تدريب المواهب الجديدة من حملة الدكتوراه على الخبرة العملية، بدءًا من "الطابق السفلي" لمصنعها.

ويشارك شميدت في مشاعره مسؤولون تنفيذيون بارزون آخرون، مثل الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورجان جيمي ديمون، الذي كان صريحًا أيضًا بشأن عيوب العمل عن بُعد وحث الموظفين على العودة إلى المكتب.