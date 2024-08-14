شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل لعبة المنصات السيبربانكية ذات البكسلات Replaced إلى عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت Sad Cat Studios على X أنها ستؤجل لعبة الحركة Cyberpunk المرتقبة Replaced إلى العام المقبل.

و يقول الاستوديو في بيانه عبر الإنترنت أن توقعاته لجهاز Xbox والكمبيوتر الشخصي الحصرية مرتفعة منذ أن أعلنوا عن اللعبة لأول مرة في E3 في عام 2021 ، ويريد التأكد من أنها تلبي تلك التوقعات ولا يريد التسرع في عملية الإنتاج.

وجاء في البيان: "كان إصدارنا الأولي متفائلاً، ونحن نعتذر عن ذلك" ، و"يعد تطوير Replaced تحديًا فريدًا تمامًا، ونحن فخورون بإنشاء شيء مميز ، ونحن بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأكد من أننا نفي بالمعايير العالية التي وضعناها لأنفسنا ولتلبية توقعات جماهيرنا.

وإذا لم يكن هناك المزيد من التأخير وشعرت Sad Cat أن اللعبة تلبي توقعاتها، فسيتم إصدار Replaced الآن في عام 2025.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها نقل تاريخ إصدار Replaced بواسطة Sad Cat Studios، وأدى التأخير الأول إلى نقل اللعبة من عام 2022 إلى عام 2023 عندما أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا الاستوديو على نقل المطورين من مكاتبه في بيلاروسيا وأوكرانيا حفاظًا على سلامتهم، وفقًا لموقع Eurogamer.

وفي العام الماضي، أعلنت Sad Cat Studios على X عن تغيير تاريخ إصدارها الثاني إلى هذا العام، وردد البيان مخاوف مماثلة بشأن التأكد من أنهم أصدروا لعبة تلبي توقعات المعجبين بدلاً من "لعبة دون المستوى".