شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تجعل شريط الألعاب الخاص بنظام ويندوز أكثر ملاءمة للأجهزة المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت شركة مايكروسوفت اليوم في اختبار إصدار مضغوط جديد من Game Bar مع Xbox Insiders، وعلى غرار تطبيق Xbox على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، يحصل Game Bar على وضع مضغوط خاص به مصمم للشاشات الأصغر حجمًا، والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Windows، وحتى عند اللعب على جهاز كمبيوتر باستخدام وحدة تحكم.

"مع تمكين الوضع المضغوط، يتم تبسيط الوصول إلى الأدوات والتنقل لضمان إمكانية الوصول إلى المحتوى الذي تريده بسهولة قدر الإمكان"، كما يوضح أوليفر شو ، مدير المنتجات الأول في Xbox Experiences عند استخدام وحدة تحكم، يمكنك التبديل بين الأدوات بسرعة باستخدام المصدات اليسرى واليمنى (LB/RB)."

وتتيح لك أداة الصفحة الرئيسية في شريط الألعاب المدمج عرض أي ألعاب حديثة أو قيد التشغيل حاليًا، ويمكنك حتى إنهاء الألعاب من هنا أيضًا وهو أمر مثالي إذا كنت تستخدم وحدة تحكم، يمكنك أيضًا الوصول بسرعة إلى خيارات الأداة باستخدام وحدة تحكم وهذا الوضع المدمج أو الوصول إلى متجر الأدوات للحصول على ميزات إضافية لشريط الألعاب.

وتختبر Microsoft هذا الوضع المضغوط الجديد لشريط الألعاب مع Xbox Insiders اليوم، ويمكنك التسجيل لاختباره ثم تمكين الوضع الجديد ضمن الإعدادات. كانت Microsoft تعمل على تحسين تطبيق Xbox الخاص بها على Windows تدريجيًا في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الوضع المضغوط وتحسينات وحدة التحكم للتنقل وتشغيل الألعاب.