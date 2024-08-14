شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق لعبة Terminator: Survivors حتى عام 2025.. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ناكون الناشرة للعبة Terminator: Survivors يوم الاثنين عن تأجيل إطلاق لعبة Terminator: Survivors، وهى لعبة البقاء على قيد الحياة من عالم مفتوح، حتى عام 2025، وكان من المقرر إطلاق اللعبة، التى طورتها شركة ناكون ستوديو ميلانو، فى مرحلة الوصول المبكر على Steam فى 24 أكتوبر 2024.

وقد تم تأجيلها الآن إلى تاريخ غير محدد العام المقبل، وقالت شركة ناكون أن هذا التأخير من شأنه أن يوفر لفريق التطوير وراء لعبة Terminator: Survivors الوقت اللازم لصياغة لعبة "تلبى توقعات اللاعبين".

تأجيل إطلاق لعبة Terminator: Survivors

وفقًا لشركة ناكون، كانت هناك حاجة إلى وقت إضافى لبناء عالم ما بعد نهاية العالم يرقى إلى مستوى سلسلة Terminator، و"كان تأجيل إصدار اللعبة قرارًا صعبًا، لكننا نعتقد أن هذا الوقت الإضافى سيمكننا من ضمان أن رؤيتنا لعالم ما بعد نهاية العالم فى Terminator تلبى المستوى المتوقع من الجودة"، بحسب ماركو بونتى، الرئيس التنفيذى والمدير الإبداعى فى Nacon Studio Milan، فى بيان صحفي.

وتم تحديد Terminator: Survivors فى الأصل لإطلاق مبكر على الكمبيوتر الشخصى (عبر Steam) فى 24 أكتوبر، وتم التخطيط لإصدار PS5 و Xbox Series S / X فى وقت لاحق، تم الترويج للعبة فى البداية فى عام 2022، وتم الكشف عنها بالكامل بعنوان وتاريخ إصدار فى وقت سابق من هذا العام.

تدور أحداث لعبة البقاء على قيد الحياة فى عالم Terminator، وهو امتياز الخيال العلمى الذى ابتكره جيمس كاميرون وجيل أن هورد فى عام 1984، تحكى لعبة Terminator: Survivors قصة أصلية داخل ذلك العالم، تجرى بعد أحداث أول فيلمين، وتضع اللعبة اللاعبين فى مكان الناجين من يوم القيامة، مما يسمح لهم بلعب اللعبة بمفردهم أو بشكل تعاوني. ستصدر لعبة Terminator: Survivors الآن على أجهزة الكمبيوتر فى وقت ما فى عام 2025.