شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Pixel Screenshots يستخدم الذكاء الاصطناعي لفحص لقطات الشاشة على هاتفك.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جوجل عن تطبيق Pixel Screenshots الجديد في حدث Made By Google ، ويتم تشغيل تطبيق Screenshots جنبًا إلى جنب مع هواتف Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel 9 Pro Fold، ويستخدم Gemini AI للمساعدة في تحديد موقع صور معينة.

وبعد منح التطبيق حق الوصول إلى صورك، لن يقوم الذكاء الاصطناعي باستيعاب الملفات التي يعتقد أنها لقطات شاشة فحسب، بل سيبدأ أيضًا في تحديد ما هو موجود داخل كل صورة.

في الصفحة الرئيسية، سترى صفًا في الأعلى يسمى "المجموعات"، مع سلسلة من اللقطات المنظمة مسبقًا مثل "أفكار الهدايا" أو "الأحذية" أو "أماكن الزيارة"، ويمكن تنظيمها بنفسك أو اقتراحها بواسطة النظام.

ويوجد أسفل هذا الصف شبكة تضم جميع اللقطات الأخيرة، وفي الأسفل يوجد شريط بحث ورمز زائد بجواره ، وسيسمح لك الضغط على هذا الرمز إما بتشغيل الكاميرا أو استيراد صورة من ألبومك.

ويعد هذا مفيدًا للصور التي التقطتها لعلامات العالم الحقيقي التي تحتوي على معلومات تريد أن يساعدك Gemini AI في تذكرها

وسيؤدي الضغط على كل لقطة شاشة في هذا التطبيق إلى توسيع الصورة وإظهار عنوان وملخص وأزرار بناءً على محتوياتها، وتم إنشاء كل هذه العناصر بواسطة الذكاء الاصطناعي، لذلك إذا كنت تنظر إلى صورة لمنشور على Instagram لمهرجان موسيقي حول التواريخ القادمة، فقد يقول العنوان "Lollapalooza headline acts" مع أزرار لإضافة أحداث محددة من تلك الصورة إلى التقويم الخاص بك.

وإذا قمت بسحب صورة لموقع الويب الخاص بمطعم ما، فقد توفر لقطات الشاشة اختصارات للاتصال بالمتجر أو الانتقال إلى عنوان العمل عبر الخرائط.

ويمكن أن تستخدم التطبيق من الصفحة الرئيسية، حيث يمكنك إما الكتابة في شريط البحث أو الضغط على أيقونة الميكروفون الموجودة فيه وسؤال Google عن أشياء مثل "ما هي كلمة مرور WiFi الخاصة بسام؟" أو "كم أنا مدين لشيرلين؟". سيبحث التطبيق في معرض الصور الخاص بك ولن يعرض فقط الصور التي تحتوي على معلومات ذات صلة محتملة، بل سيحاول أيضًا الإجابة على سؤالك في الأعلى.