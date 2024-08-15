شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا نتوقع مع إطلاق طرازات iPad الجديدة من Apple قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تكشف أبل عن طرازين جديدين من iPad هذا الخريف، ربما في خطابها السنوي الرئيسي عن iPhone الشهر المقبل، وسيشمل ذلك طرازًا جديدًا من الجيل الحادي عشر للمبتدئين، بالإضافة إلى الجيل السابع من iPad mini، مر أكثر من عامين على كلا الطرازين دون تحديث.

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iPad (الجيل الحادي عشر)

قامت أبل بتحديث هذا iPad آخر مرة في أكتوبر 2022، مما يمثل أكبر إعادة تصميم لطراز iPad الأساسي منذ أعادت أبل تقديم الطراز في عام 2017، وقدمت التصميم الجديد ذي الجوانب المسطحة مع مجموعة كبيرة من الألوان الممتعة، وتحولت إلى USB-C، وأضافت مكبرات صوت استريو أفقية، وكان أيضًا أول جهاز iPad مزود بكاميرا سيلفي أفقية، وهو شيء لن يُضاف إلى أجهزة iPad الأخرى لمدة عام ونصف آخر، وتم إطلاقه بسعر 449 دولارًا.

وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، فإن أبل "تركز على كيفية خفض تكاليف إنتاجها في طراز المستوى الأساسي"، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا يعني أننا سنرى تخفيضًا آخر في الأسعار، أو ما إذا كانت أبل ستعمل فقط على تحسين هوامشها على طراز الجيل الحادي عشر، بعد حدث أبل في 7 مايو، وخفضت السعر إلى 349 دولارًا، لذلك من غير المرجح أن يستفيد المستهلكون من تكاليف الإنتاج الأرخص لشركة أبل هذه المرة، ويحتوي iPad (الجيل العاشر) حاليًا على شريحة A14 Bionic، وليس من الواضح تمامًا ما الذي ستقوم أبل بترقية طراز الجيل الحادي عشر إليه، تقليديًا، تأخر طراز iPad الأساسي لمدة عامين عن ترقيات مجموعة الشرائح، لذا فإن شريحة A16 Bionic من المرجح أن تكون تخمينًا آمنًا، ومع ذلك، مع وجود Apple Intelligence على الطاولة، يمكن لشركة أبل تغيير استراتيجيتها ووضع شريحة A17 أو A18 في iPad 11 الجديد.

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iPad mini (الجيل السابع)

تلقى iPad mini آخر تحديث في سبتمبر 2021، مما يمثل أيضًا أكبر إعادة تصميم منذ طرح iPad mini في عام 2012، وقدم طراز الجيل السادس التصميم المسطح (على الرغم من الألوان الأقل مرحًا من iPad 10 المذكور أعلاه)، وتحول إلى USB-C، وأضاف دعمًا لقلم Apple Pencil 2.

نظرًا لأنه أقدم جهاز iPad في المجموعة، فإن iPad mini يفتقر إلى ميزات معينة من أجهزة iPad الأحدث، مثل الكاميرا الأمامية ذات الوضع الأفقي ودعم Apple Pencil Pro، ومن المحتمل جدًا أن نرى كلتا الميزتين مع تحديث الجيل السابع، على الرغم من وجود احتمال ألا ينتهي بهما الأمر بتحريك الكاميرا، نظرًا لأن iPad mini من المرجح أن يتم استخدامه في الاتجاه الرأسي، ومع ذلك، من المحتمل أن يكون دعم Apple Pencil Pro أمرًا مفروغًا منه.

من المرجح أيضًا أن نرى جهاز iPad mini ينتقل إلى أحدث جيل من شرائح A18، والتي ستجلب ميزات Apple Intelligence إلى أصغر جهاز iPad من أبل لأول مرة، هذا يعني أنك ستتمكن من استخدام Siri وGenmoji وImage Playground والمزيد على جهاز iPad الجديد الخاص بك - على الرغم من أنك لن تحصل على كل شيء عند الإطلاق.

واجه جهاز iPad mini 6 أيضًا مشكلة في العرض تُعرف باسم "التمرير الهلامي"، حيث لاحظ بعض المستخدمين أن نصف الشاشة يتم تحديثه بشكل أسرع من النصف الآخر، مما يؤدي إلى تجربة تمرير غير متسقة، على الرغم من عدم تأكيدها، تشير بعض الشائعات إلى أن Apple تعمل على إصلاح هذه المشكلة مع طراز الجيل التالي، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يبدأ جهاز iPad mini 7 بسعة تخزين 128 جيجابايت، على غرار جهاز iPad Air الجديد، هذا أعلى من 64 جيجابايت في الطراز الحالي، من المرجح أيضًا أن يبدأ بنفس سعر البدء البالغ 499 دولارًا مثل الطراز الحالي.

