شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. يوتيوب يختبر بشكل توصيات الفيديو الطويلة فى Shorts والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر يوتيوب تجربة توصيات الفيديو الطويلة في موجزات YouTube Shorts لبعض المستخدمين، ربما يكون هذا الجهد لتعزيز اكتشاف مقاطع الفيديو الأطول حيث يجد المستخدمون عادةً مقاطع فيديو قصيرة، الاختبار متاح حاليًا لمجموعة مختارة من المستخدمين، وفقاً لموقع phonearena.

يتم شرح الاختبار في منشور مجتمعي يسمى "اختبار ميزات اكتشاف المحتوى الجديدة"، يوضح أن مقاطع الفيديو الأطول قد تظهر على صفحة المشاهدة وعلى موجز Shorts.

في الأساس، سيرى المختبرون مزيجًا من تنسيقات الفيديو إلى جانب مقاطع الفيديو الأقصر، حتى الآن، لم يوضح يوتيوب من هم المستخدمون الذين سيحصلون على "تجربة الاكتشاف" الجديدة.

ستستمع جوجل أيضًا بنشاط إلى التعليقات على هذا الاختبار.

بالطبع، كما ترى، يبدو مثل هذا الاختبار ساخرًا جدًا، نظرًا لحقيقة أن YouTube Shorts تم تقديمه كإجابة على الشعبية المتزايدة لـ TikTok مع مقاطع الفيديو القصيرة.

يبدو غريبًا أن يوصي بمقاطع فيديو أطول على يوتيوب في Shorts، من المحتمل أن يكون الأشخاص الذين يشاهدون Shorts مهتمين بمقاطع الفيديو القصيرة على أي حال ولكن سنرى ما الذي سيفعله يوتيوب بهذه التجربة.