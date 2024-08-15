شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف أيفون 15 Pro و Google Pixel 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن ايفون 15 ايفون 15 Pro وPro Max كخلفاء لهاتفى ايفون 14 Pro ايفون 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.

وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من Apple، فإن ايفون 15 Pro و ايفون 15 Pro × هما أكثر أجهزة ايفون المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين ايفون 15 Pro وهاتف Google Pixel 9 :

هاتف ايفون 15 Pro

مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179

المعالج: من نوع A17 Pro

الرامات : 8GB

نظام التشغيل: iOS (17.×)

البطارية: 3247 mAh

الكاميرا الخلفية:

رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)

ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)

الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)

الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))

الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم

Google Pixel 9

المعالج: جوجل موتر G4

وحده المعالجه المركزيه CPU: ثماني النواة

معالج الرسوميات (GPU) : الخالدون G715

الذاكرة الخارجية: لا

التخزين والرام: 128 جيجا بايت 8 جيجا رام

نوع الشاشة: أموليد

حجم الشاشة: 6.3 بوصة

دقة الشاشة: 1080 × 2400 بكسل,

الكاميرا الخلفية : 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل

كاميرا الامامية : 10 ميجابكسل

البطارية: ليثيوم أيون 4355 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة