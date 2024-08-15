شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزة ملاحظات المكالمة بهواتف بيكسل الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل أخيرًا عن ميزات Gemini الحصرية على أجهزة Pixel 9 الجديدة، خلال حدث Made by Google الذي أقيم في 13 أغسطس، وكشفت الشركة أنه بينما يوجد Gemini على العديد من أجهزة أندرويد، وأصدرت جوجل عددًا من الميزات لسلسلة Google Pixel 9، وتدعي أن السلسلة الجديدة مصممة لعصر Gemini، وتتضمن هذه الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ملاحظات المكالمة وPixel Studio وPixel Screenshot وغير ذلك الكثير.

ما هي ملاحظات المكالمة؟

ترسل ميزة ملاحظات المكالمة الجديدة للمستخدم ملخصًا خاصًا ونصًا كاملاً للمكالمة الهاتفية بعد وقت قصير من إغلاق المكالمة، وتضمن هذه الميزة عدم الاضطرار إلى الركض لإحضار ورقة وقلم لتدوين المعلومات المهمة، وستلاحظ ملاحظات المكالمة جميع التفاصيل من المحادثة، ولكن بالطبع بإذن المستخدمين، عند تشغيل الميزة، سيتم أيضًا إعلامك بذلك عبر المكالمة، بحيث يكون هناك شفافية في المكالمة.

تتطلب ملاحظات المكالمات إذنًا وهي مصممة لعدم البدء تلقائيًا، وسيعرض لك التطبيق نافذة منبثقة تسمح لك ببدء تشغيلها.

كيف تعمل؟

تجعل ملاحظات المكالمات من جوجل إدارة المكالمات سهلة، ما عليك سوى فتح تطبيق Google Phone وعرض تفاصيل الاتصال، وسيظهر ملخص موجز للمكالمة، اضغط للحصول على معلومات موسعة، وستتمكن من الوصول إلى سجل مكالمة مفصل، مما يلغي الحاجة إلى تدوين الملاحظات يدويًا.

نشرت جوجل مثالين لكيفية تقديم ملاحظات المكالمات للمستخدمين، في إحدى الحالات، حيث طلب أحد المشاركين في المكالمة إحضار بعض العناصر من المتجر، يقرأ الملخص: "طلب تايلور عدة أشياء من متجر البقالة بما في ذلك: بسكويت الزنجبيل الموجود بالقرب من السجل، ورقائق الشوكولاتة الداكنة بالبندق، وآيس كريم الفراولة (وليس الجيلاتو)، وشرائح لحم الخنزير، والثوم، والبصل الأبيض، والفاصوليا الخضراء والبطاطس".

في مثال آخر، استعرضت ميزة Call Notes طلبًا للوجبات الجاهزة: "اتصال بـ Hero’s Hoagies لوضع طلب استلام لروبرت، يتضمن الطلب: ساندويتش California Club كبير بالقمح مع لحم الخنزير المقدد وكل ما يأتي معه عادةً. دجاج مدخن كبير على البيض مع كل شيء باستثناء صلصة الرعد، مع جبن البروفولون والمخللات".

تتوفر ميزة Call Notes في جميع طرز سلسلة Google Pixel 9: Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL وPixel 9 Pro Fold. يشير هذا الطرح المستهدف إلى أن Google تركز على تحسين الميزة لأحدث أجهزتها قبل توسيعها إلى الطرز الأقدم في المستقبل.

تحافظ ميزة Call Notes من Google على خصوصيتك من خلال الاحتفاظ ببيانات ملخص المكالمات محصورة في جهازك، مع التخزين المحلي والمعالجة التي تتجنب النقل السحابي، وبالتالي تقليل مخاطر خرق البيانات وحماية معلوماتك الشخصية.