شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أى" الروسى إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، عن نجاح إطلاق صاروخ النقل الفضائي "سويوز-2.1 أي" إلى الفضاء، وعلى متنه مركبة الشحن "بروجريس إم إس-28" من قاعدة "بايكونور" الفضائية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، من المتوقع أن يتم فصل المركبة الفضائية عن المرحلة الثالثة للصاروخ بعد 8 دقائق و49 ثانية من الإطلاق.

وستطير المركبة الفضائية وفقًا للجدول الزمني التقليدي لمدة يومين وستلتحم بوحدة "زفيزدا" في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، في الساعة 8.56 بتوقيت موسكو، في الـ17 من أغسطس الجاري.

من المتوقع أن تكون مدة رحلة "بروجريس إم إس-28" 179 يومًا، وستسلم المركبة أكثر من 2.6 طن من المواد المتنوعة إلى المحطة، بما في ذلك 1.2 طن من المواد الجافة لأنظمة المحطة وطاقم محطة الفضاء الدولية ومعدات خاصة بتجارب التعقيم والتحلل البيولوجي، والتجارب الافتراضية وتجارب التحمل.

وبالإضافة إلى ذلك، تحمل المركبة 950 كلجم من الوقود للمحطة و420 كلجم ماء و50 كلجم نتروجين، لتجديد الهواء داخل المحطة الفضائية.