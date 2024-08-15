شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معظمه مضاء فى سماء الليل.. تعرف على مرحلة القمر اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 11 يومًا وهو في مرحلة الأحدب المتزايد من دورته القمرية، حيث يكون مضاء بنسبة 77٪، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا يكون مجرد شريحة من الضوء الفضي.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تحدث التغييرات الأربع الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، حيث يكون البدر أكثر مراحله إبهارًا.

ستكون مرحلة القمر التالية في أغسطس هي "القمر المكتمل"، وسيحدث يوم الاثنين 19 أغسطس، ويُعرف اكتمال القمر في أغسطس باسم قمر الحفش، وهو نوع من السمك.

سيكون اكتمال القمر في أغسطس هذا العام أيضًا قمرًا أزرق موسميًا، حيث سيكون القمر المكتمل الثالث في موسم به أربعة أقمار كاملة، وفقًا لوكالة ناسا.

يحدث القمر العملاق عندما يتزامن اكتمال القمر مع أقرب اقتراب للقمر من الأرض في مداره، وتجعل الأقمار العملاقة شكل القمر يبدو أكثر سطوعًا وأقرب من المعتاد، والقمر المكتمل هو النقطة التي يضيء فيها وجه القمر بالكامل بواسطة الشمس كما يُرى من الأرض.

كتبت وكالة ناسا في دليل القمر الخاص بها: "هذا أقرب ما نصل إليه من رؤية إضاءة الشمس للجانب النهاري بالكامل من القمر"، مضيفة "القمر مقابل الشمس، كما يُرى من الأرض، ويكشف عن الجانب النهاري للقمر".

يبدو القمر المكتمل في الواقع مكتملًا قبل أن يصل إلى مرحلته النهائية، يمكن أن يبدو مكتملًا للمراقب العادي لبضعة أيام قبل وبعد التاريخ الفعلي.