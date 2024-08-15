شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتفوق ساعة Pixel Watch 3 الجديدة على إصدارات جوجل السابقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جوجل رسميًا عن Pixel Watch 3 بعد طوفان من التسريبات والشائعات ، وأصبح لدى مستخدمي Android المزيد من الأجهزة القابلة للارتداء للاختيار من بينها، و ستصل أحدث ساعة ذكية من Google في 10 سبتمبر، مع بقاء أحدث جيل من Pixel Watch 2.

أسقطت Google الطراز الأصلي من مجموعتها، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك شرائه معروضًا للبيع من تجار التجزئة التابعين لجهات خارجية.

ولمساعدتك في تحديد الطراز المناسب لك، قمنا بمقارنة ساعة Pixel Watch 3 القادمة بالطرازين الأصلي والجيل الثاني، كما قمنا بالبحث في المواصفات الأولية لكل ساعة ذكية حتى تتمكن من معرفة كيفية مقارنة الأجهزة القابلة للارتداء الثلاثة.





1 اختلافات في الحجم والشاشة

الحجم هو أحد أهم العوامل التي تميز بين Pixel Watch 3 وPixel Watch 2 ، حيث يتوفر الجيل الأخير من Pixel Watch 2 من Google بحجم واحد فقط، 41 مم، في حين أن Pixel Watch 3 هي أول ساعة ذكية من Google تقدم حجم 45 مم، مما يجعل الساعة القابلة للارتداء الجديدة مناسبة بشكل أفضل لأولئك الذين لديهم معصمين أكبر.

كما توفر شاشة Pixel Watch 3 مساحة رؤية أكبر من سابقاتها ، وبفضل حوافها الرقيقة، توفر Pixel Watch 3 مساحة رؤية أكبر بنسبة 10% على الساعة مقاس 41 مم و40% على الساعة مقاس 45 مم. ومن المفترض أن يسهل ذلك قراءة الرسائل والتحقق من المقاييس ووضع المزيد من المعلومات على الشاشة.





2 ميزات الصحة واللياقة البدنية

خلال الفترة القصيرة التي قضيناها مع Pixel Watch 3، أذهلنا العدد الهائل من الميزات التي تمكنت Google من تضمينها في أحدث ساعتها القابلة للارتداء، قد يكون الحجم هو الفارق الأكثر وضوحًا للوهلة الأولى، لكن ما بداخله هو ما يميز أحدث الطرز حقًا.

أولاً، أضافت جوجل طرقًا أخرى لمراقبة صحتك باستخدام Pixel Watch 3، والجدير بالذكر أن الساعة يمكنها الآن اكتشاف فقدان نبضك وتوصيلك بخدمات الطوارئ على الرغم من أن هذه الميزة ستكون حصرية لأوروبا عند الإطلاق، و ستقدم جوجل أيضًا "موجزًا ​​صباحيًا" عند الاستيقاظ، يلخص نومك وتقدمك نحو أهدافك والطقس ومقاييس صحية أخرى.





3 عمر البطارية والقوة

عملت Google على إصلاح مشكلات عمر البطارية التي عانت منها ساعة Pixel Watch الأصلية عندما أطلقت Pixel Watch 2، وقدمت ساعة الجيل الثاني عمر بطارية يدوم طوال اليوم، ومن مظهرها، فإن ساعة Pixel Watch 3 مقاس 41 مم ستفعل ذلك أيضًا، كما إنها توفر نفس سعة البطارية 306 مللي أمبير في الساعة، مع وعد جوجل بعمر بطارية يصل إلى 24 ساعة مع تشغيل الشاشة التي تعمل دائمًا.