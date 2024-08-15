شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة X تضيف تسجيلات الدخول بكلمة مرور لمستخدمى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت منصة X اليوم، أنها تقدم الدعم لمفاتيح المرور على تطبيق أندرويد الخاص بها، وقدمت منصة التواصل الاجتماعى المعروفة سابقًا باسم Twitter خيار الأمان هذا لمستخدمى iOS فى الولايات المتحدة فى يناير، ثم عالميًا فى أبريل.

وبدأت مفاتيح المرور فى الظهور كخيار من شركات التكنولوجيا والخدمات عبر الإنترنت فى العام الماضى، يؤدى هذا النهج لحماية الحساب إلى إنشاء بيانات اعتماد المصادقة الرقمية، إنه بديل أقوى لكلمات المرور التى يمكن تخمينها أو سرقتها، حتى أن مديرى كلمات المرور بدأوا فى تقديم خيار مفتاح المرور للعملاء.

بالنسبة لمستخدمى X، ستظل بحاجة إلى كلمة مرور لإنشاء حساب، ولكن بمجرد دخولك إلى التطبيق، ستحتاج إلى الضغط فوق بعض خيارات القائمة لتمكين مفتاح المرور، كما إنه مدرج ضمن "حماية كلمة المرور الإضافية" فى علامة التبويب "الأمان".