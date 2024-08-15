شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zenbook S 16 (UM5606) الكمبيوتر المحمول المثالى للرؤساء ورجال الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المنافسة بين الشركات في الوقت الحاضر صعبة للغاية. ويرجع ذلك أساسا إلى أن معظم كيانات الأعمال اليوم تستخدم استراتيجيات رقمية لتحسين عملياتها التجارية وتقريب خدماتها ومنتجاتها من السوق المستهدف أو المستهلكين. أحد هذه الأصول الرقمية المهمة لصناعة الأعمال هو الجهاز الذي يحمله رجال الأعمال معهم دائما.

يجب على رجال الأعمال استخدام أجهزة اللاب توب ذات الجودة الأفضل التي يمكنها إنجاز المهام الأساسية والمعقدة للأعمال حتى أثناء تنقلهم حول العالم. إذا كنت أنت أو أي شخص مهم آخر في شركتك تستخدم جهاز لاب توب يحتوي على شاشة أكبر من 15.6 بوصة ، فقد تفكر في شراء(Zenbook S 16(UM5606. كمبيوتر محمول مقاس 16 بوصة بدقة 3K ولكنه أرق وأخف وزنا من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بشاشة مقاس 15.6 بوصة ودقة FHD ، ويمكن تشغيله حتي 12 ساعه تقريبا للشحنة الواحدة.





التصميم و الخامات:

يعد (Zenbook S 16(UM5606 شهادة على التزام ASUS بتصنيع الأجهزة التي تمزج بسلاسة بين الأناقة والوظائف. هيكلها ، المصنوع بدقة من مادة (Ceraluminum) وهي مادة تنتج عن المزج الدقيق بين مادتي الالومنيوم و السيراميك، ينضح بجو من الرقي يليق بالمدير التنفيذي المميز. يضمن المظهر الجانبي النحيف للكمبيوتر المحمول البالغ 1.1 سم فقط وتصميمه خفيف الوزن البالغ 1.5 كجم إمكانية الحمل دون عناء ، مما يجعله رفيقا مثاليا لرجل الأعمال. على الرغم من عامل الشكل النحيف ، فإن Zenbook S 16 يعطي الأولوية بلا هوادة للمتانة بفضل شهادة Military Grade، وهو قادر على تحمل قسوة السفر المتكرر و العمل اليومي.

الشاشة



في قلب Zenbook S 16 ، توجد شاشة OLED مذهلة مقاس 16 بوصة بدقة 3K تعيد تعريف التجارب المرئية. بفضل كثافة البكسل العالية بشكل مذهل ، توفر الشاشة وضوحا وتفاصيل استثنائية ، مما يجعل الصور والنصوص تنبض بالحياة بدقة حية. تضمن تقنية OLED اللون الأسود العميق والألوان النابضة بالحياة وزوايا المشاهدة الواسعة بالإضافة إلى معدل تحديث 120 هيرتز، مما يجعل استهلاك محتوى الوسائط المتعددة أو الانخراط في المهام المرئية الصعبة أمراً ممتع. سواء كنت تقوم بتحليل البيانات المعقدة أو تحرير الصور عالية الدقة أو مجرد الاستمتاع بالترفيه ، فإن شاشة Zenbook S 16 توفر باستمرار مشهداً مرئياً غامراً.

الأداء

مدعوماً بAMD Ryzen™ AI 9 HX 370 ، يتعامل Zenbook S 16 بسهولة مع تطبيقات الأعمال الأكثر تطلبا. يضمن 32 جيجا من ذاكرة الوصول العشوائي تعدد المهام بسلاسة وأوقات تشغيل سريعة للتطبيقات ، بينما توفر ِشريحة Radeon 890M أداء رسومات رائعا لمهام مثل تحرير الفيديو والعروض التقديمية. سواء كنت تقوم بتحليل الأرقام أو إنشاء العروض التقديمية أو إدارة المشاريع المعقدة ، فإن هذا الكمبيوتر المحمول يوفر باستمرار السرعة والاستجابة المطلوبة للتفوق في بيئة الأعمال سريعة الخطى اليوم.

الأمان



1. الأمان البيومتري: مزود بكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء ، يوفر Zenbook S 16 فتحا سريعا وآمنا للتعرف على الوجه ، مما يضمن الوصول المصرح به فقط.



2. أمان الHardware: من خلال الاستفادة من Microsoft Pluton ، وهو معالج أمان مخصص ، يوفر الجهاز حماية قوية قائمة على الأجهزة للبيانات الحساسة ، مما يحميها من الهجمات المحتملة المستندة إلى البرامج.



3. تسجيل الدخول بدون كلمة مرور: يؤدي تكامل مفاتيح المرور (Pass Keys) إلى التخلص من الحاجة إلى كلمات المرور التقليدية ، مما يعزز الأمان والراحة. يمكن للمستخدمين المصادقة بأمان باستخدام البيانات البيومترية أو طرق المصادقة القوية الأخرى.

4. الميزات التكيفية: يعمل التعتيم التكيفي (Adaptive dimming) على ضبط سطوع الشاشة بذكاء إذا نظر المستخدم بعيداً عن شاشة الجهاز ، مما يحسن عمر البطارية. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم القفل التكيفي (Adaptive lock) بتسجيل الخروج من الجهاز تلقائيا عندما يبتعد المستخدم ، مما يمنع الوصول غير المصرح به.





مميزات الذكاء الاصطناعي



مزود ب 50 TOPS NPU ، يوفر Zenbook S 16 إمكانيات معالجة ذكاء الاصطناعي استثنائية لتطبيقات سلسة وفعالة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

1. Copilot: مساعد الذكاء الاصطناعي ذكي يمكنه المساعدة في مهام مثل الكتابة والتلخيص وتوفير المعلومات.

2. Live captions: مترجمك الفوري من 44 لغه الى اللغه الانجليزيه او الصينيه سواء في الفيديوهات او مكالمات الفيديو.

3. AI Sense camera: قم بتحسين جودة مكالمات الفيديو من خلال تحسين معالجة الصور و تقليل ضوضاء الخلفية.

4. إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي: يقوم بتصفية ضوضاء الخلفية بشكل فعال للحصول على صوت أكثر وضوحا أثناء المكالمات وتجارب الصوت الأخرى.

عمر البطارية و الشحن



يتحدى Zenbook S 16 التوقعات من خلال توفير عمر بطارية استثنائي. مع بطارية تصل إلى 12 ساعة من الاستخدام المتواصل ، يعمل هذا الكمبيوتر المحمول دون عناء خلال يوم عمل كامل وما بعده دون الحاجة إلى إعادة الشحن. مع الشاحن المرفق في علبة الجهاز بقدرة 65 وات يمكنك شحن الجهاز من 0 الى 60% في 49 دقيقة فقط.

6. لوحة المفاتيح ولوحة اللمس

يتميز Zenbook S 16 بلوحة مفاتيح مريحة توفر تجربة كتابة مريحة ودقيقة. توفر المفاتيح المتباعدة جيدا ردود فعل لمسية مثالية ، مما يقلل من الأخطاء ويعزز الإنتاجية مع دعم الاضاءه الخلفيه ب 3 درجات للاضاءة يمكنك العمل في أي مكان. توفر لوحة اللمس الفسيحة تنقلا دقيقا وسريع الاستجابة ، مما يدعم الإيماءات المختلفة لتعدد المهام بكفاءة.

الاتصال والمنافذ



مزود بمجموعة شاملة من المنافذ ، بما في ذلك منفذ USB – A بالحجم الكامل و منفذ لكروت الذاكرة (SD Card) بالحجم الكامل و HDMI 2.1 و منفذي USB-C من نوع USB 4 و منفذ 3.5 ملل لتوصيل السماعات الخارجيه ، يضمن Zenbook S 16 اتصالا سلسا بمجموعة متنوعة من الأجهزة الطرفية. سواء كنت بحاجة إلى الاتصال بشاشات خارجية أو أجهزة تخزين. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يدعم أحدث المعايير اللاسلكية WIFI 7 ، مما يتيح نقل البيانات بسرعة وموثوقية.

خاتمة



يعد Zenbook S 16 أكثر من مجرد كمبيوتر محمول. إنها أداة قوية مصممة لرفع إنتاجية وكفاءة الرؤساء التنفيذيين والمديرين التنفيذيين. بفضل أدائه الاستثنائي وشاشته المذهلة وتصميمه الأنيق ، يوفر هذا الكمبيوتر المحمول تجربة مستخدم لا مثيل لها. سواء كنت في المكتب أو على الطريق أو تعمل عن بعد ، يمكنك Zenbook S 16 من تحقيق أهدافك بأناقة وثقة.







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