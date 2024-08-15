شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 600 ألف دولار غرامة على X للموظف المطرود بسبب التعسف والان مع تفاصيل الخبر

حكمت لجنة علاقات العمل الأيرلندية بأن جاري روني، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين لشركة X المعروفة آنذاك باسم تويتر، قد تم فصله بشكل غير عادل بعد تسع سنوات مع شركة التواصل الاجتماعي، كما أمرت اللجنة شركة X بدفع 550 ألف يورو (حوالي 605 آلاف دولار) لروني.

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، عندما رفض رونى الموافقة على إنذار إيلون ماسك، صاحب المنصة، عبر البريد الإلكتروني في عام 2022، تم فصله، وهذا الإنذار كان أمر من ماسك لموظفي تويتر قبل عامين بالضغط على زر "نعم" في رسالة بريد إلكتروني للتعهد بالعمل في وضع "متشدد للغاية" أو المخاطرة بفقدان وظائفهم.

وأشار مايكل ماكنامي، ضابط التحكيم في لجنة علاقات العمل الأيرلندية، إلى شرط ماسك بالضغط على زر "نعم" باعتباره غير عادل، لذلك لم يكن لدى الشركة أي أسباب لتبرير إنهاء خدمة روني.

بدأت القصة عندما أرسل ماسك بريدًا إلكترونيًا إلى جميع موظفي تويتر في نوفمبر 2022 بعد شهر واحد فقط من توليه شركة التواصل الاجتماعي، وأصدر إنذارًا نهائيًا بالالتزام، أخبر البريد الإلكتروني موظفي تويتر آنذاك أنه يجب أن يتوقعوا العمل "بجد شديد" بما في ذلك "ساعات طويلة بكثافة عالية".

وأعطى ماسك موظفيه الفرصة للضغط فوق رابط في البريد الإلكتروني "إذا كنت متأكدًا من أنك تريد أن تكون جزءًا من تويتر الجديد" ومنحهم 24 ساعة للموافقة على الالتزام بالضغط فوق الرابط أو رفض القيام بذلك، حيث سيتم إنهاء خدمة أولئك الذين لم يضغطوا على الرابط ومنحهم ثلاثة أشهر من مكافأة نهاية الخدمة.

حكم ماكنامي بأن الموعد النهائي الذي حدده ماسك لمدة 24 ساعة لم يكن "إشعارًا معقولاً" لموظفيه للنظر في مصير وظائفهم.

وقال أيضًا إنه "لا يمكن إلقاء اللوم على أي موظف لرفضه الإجبار على إعطاء موافقة مفتوحة غير مشروطة على أي من المقترحات".

وأكد قسم الموارد البشرية في تويتر أن إنهاء خدمة روني كان بسبب قراره بعدم الضغط فوق رابط البريد الإلكتروني على الرغم من عدم علمه بإمكانية الفصل أو عواقب البقاء مع الشركة.