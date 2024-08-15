شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف Google Pixel 9 تحصل أخيرًا على ميزة Satellite SOS الشبيهة بأبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت جوجل ترقية أمان كبيرة إلى أحدث سلسلة Pixel 9، مما يجعلها أول هواتف Android تتميز بوظيفة Satellite SOS الجديدة، وتتيح هذه الميزة، المشابهة لخدمة SOS الطارئة من أبل عبر الأقمار الصناعية، للمستخدمين الاتصال بخدمات الطوارئ ومشاركة موقعهم، حتى عندما تكون شبكات الهاتف الخلوي أو Wi-Fi غير متاحة، وستتوفر الخدمة في البداية فقط في الولايات المتحدة على أجهزة Pixel 9، بما في ذلك Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL وPixel 9 Pro Fold.

كيف تعمل Satellite SOS

سيتم تنشيط ميزة Satellite SOS تلقائيًا على هواتف Pixel 9 بمجرد اكتمال جميع تحديثات البرامج الضرورية وتسجيلات شبكة الأقمار الصناعية، وسيتلقى المستخدمون إشعارًا عند تفعيل الخدمة، وتم تصميم الميزة لحالات الطوارئ حيث لا توجد تغطية خلوية أو Wi-Fi، وعندما يطلب المستخدمون الرقم 911 على هاتف Pixel 9 الخاص بهم ولا تتوفر شبكة، سيطالبهم الهاتف باستخدام Satellite SOS.

بعد الضغط على خيار Satellite SOS، سيحتاج المستخدمون إلى ملء استبيان طوارئ على الشاشة، لوصف الموقف، ويمكنهم اختيار إخطار جهات الاتصال في حالات الطوارئ من خلال مشاركة موقعهم وتفاصيل الطوارئ أو إلغاء الاشتراك في هذه الميزة، وبمجرد الاستعداد، يجب على المستخدمين اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديد موضع هواتفهم بشكل صحيح للاتصال عبر الأقمار الصناعية، وقد تختلف أوقات الاتصال والاستجابة حسب موقع المستخدم والظروف المحيطة، عند الاتصال، ستتواصل خدمات الطوارئ مع المستخدم عبر رسالة نصية، وينصح بالبقاء في الخارج مع رؤية واضحة للسماء للحصول على أفضل اتصال.

التوافر والتكلفة

سيتم تقديم Satellite SOS بدون تكلفة إضافية خلال العامين الأولين على أجهزة Pixel 9، ومع ذلك، تقتصر هذه الميزة حاليًا على الولايات المتحدة، باستثناء هاواي وألاسكا، ولم تعلن جوجل بعد عن خطط لتوسيع الخدمة إلى مناطق أو أجهزة أخرى.

يعد تقديم جوجل لـ Satellite SOS على سلسلة Pixel 9 استجابة واضحة للميزات المماثلة التي تقدمها أبل، من خلال دمج هذه التكنولوجيا المنقذة للحياة، تهدف جوجل إلى توفير شبكة أمان بالغة الأهمية للمستخدمين الذين يجدون أنفسهم في حالات طوارئ بدون تغطية الشبكة، وتسلط هذه الخطوة الضوء أيضًا على التزام جوجل بتعزيز سلامة المستخدم ومواكبة ابتكارات الصناعة.