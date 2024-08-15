شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Wallet ستمنحك قريبًا ميزة التحكم فى الإشعارات والان مع تفاصيل الخبر

تسعى شركة جوجل إلى جعل محفظة Google Wallet هي المكان المفضل للحصول على جميع أساسياتك الرقمية، من خلال جعلها أكثر سهولة في الاستخدام ويمكن الوصول إليها في كل مكان، وعززت الشركة إشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول في وقت سابق حتى تتمكن من البقاء على اطلاع بأي تغييرات تطرأ على بطاقاتك أو صفقاتك أو أي أخبار أخرى، فيما تستعد حاليا لمنحك المزيد من التحكم في هذه الإشعارات.

وفقا لما ذكره موقع "phone arena"، قد تتمكن من إيقاف تشغيل الإشعارات لبطاقات محددة عن طريق ميزة جديدة في Wallet، وهى تبديل "إشعارات لهذه البطاقة".

يتيح لك هذا الخيار تحديد ما إذا كنت تريد تلقي تنبيهات للتحديثات والإشعارات القريبة والبطاقات المرتبطة، وفي الأساس، يسمح لك بتشغيل أو إيقاف تشغيل إشعارات الدفع لأي بطاقة معينة.

لم يتم تفعيل القدرة على تبديل الإشعارات للبطاقات الفردية بعد، ولكن من المتوقع طرحها في تحديث تطبيق مستقبلي.

وتجعل إضافة هذا الخيار التطبيق أكثر ملاءمة وتعزز تجربة المستخدم، فربما لا تريد إشعارات لكل تمريرة أو بطاقة، وخاصة من التجار الذين يروجون للعروض الترويجية.

وسعت Google مؤخرًا دعم تطبيق Wallet الخاص بها ليشمل المزيد من البنوك والاتحادات الائتمانية في الولايات المتحدة، مما يرفع العدد الإجمالي للمؤسسات المدعومة إلى أكثر من 4700.

بالإضافة إلى ذلك، قد تتوفر قريبًا هويات كاليفورنيا الرقمية في Google Wallet، لتنضم إلى أريزونا وكولورادو وجورجيا وميريلاند، والتي تدعم بالفعل إضافة هويتك إلى التطبيق.

ويمكنك بسهولة إعداد هويتك الرقمية داخل Google Wallet باتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق Wallet واضغط على "إضافة إلى المحفظة".

2. حدد "بطاقة الهوية" من الخيارات.

3. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة mDL الخاص بك إلى Wallet.

