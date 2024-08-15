شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسرع خططها لإنتاج روبوتات "سطح الطاولة" لتعزيز الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعمق أبل مؤخرًا في مجال الروبوتات الشخصية، مع تلميحات إلى أنها ستكون واحدة من المشاريع الكبرى القادمة للشركة، حيث يشير تقرير إلى أن أبل تمضي قدمًا في إنتاج روبوت سطح الطاولة حيث تستكشف مصادر دخل جديدة، وقد يجمع جهاز أبل الجديد على سطح الطاولة بين شاشة تشبه iPad وذراع آلية.

أفاد مارك جورمان، المطلع المعروف والموثوق به في أبل من بلومبرج، أن عملاق التكنولوجيا يتطلع إلى مصادر دخل جديدة ويتقدم في تطوير جهاز منزلي "سطح الطاولة" عالي الجودة، ويقال إن هذا الجهاز يجمع بين شاشة تشبه iPad وذراع آلية.

أفادت التقارير أن أبل جمعت بالفعل فريقًا من عدة مئات من الأشخاص لتطوير جهاز منزلي جديد يجمع بين شاشة كبيرة وذراع آلية رفيعة، وسيستخدم الجهاز محركات لإمالة وتدوير الشاشة بزاوية 360 درجة، مما يوفر لمسة فريدة من نوعها على منتجات مثل Amazon Echo Show 10 وMeta's Portal التي توقفت الآن عن الإنتاج.

يُشاع أن الجهاز مصمم كمركز منزلي ذكي متعدد الاستخدامات ونظام مؤتمرات الفيديو وجهاز أمان يتم التحكم فيه عن بُعد، وكشفت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب سرية المشروع، أن المبادرة - التي تحمل الاسم الرمزي J595 - تلقت الضوء الأخضر من الفريق التنفيذي لشركة أبل في عام 2022 ولكنها اكتسبت زخمًا مؤخرًا فقط.

يدور مفهوم هذا الجهاز اللوحي حول استخدام Siri وميزات Apple Intelligence المستقبلية كنظام تحكم رئيسي، وعلى سبيل المثال، أثناء مكالمة فيديو، يمكنك أن تقول "انظر إلي"، وستتكيف الشاشة تلقائيًا للتركيز عليك، ومن المتوقع أيضًا أن يتعرف الجهاز على أصوات مختلفة ويغير تركيزه وفقًا لذلك، ويُقال إن النماذج الأولية التي يتم اختبارها تعمل بإصدار معدّل من iPadOS.

إن تحرك شركة أبل نحو الروبوتات هو جزء من خطة أكبر لتعزيز المبيعات والاستفادة القصوى من برنامجها القادم Apple Intelligence، والذي سيتم طرحه على ايفون وiPad وMac هذا العام، ويأتي هذا التحول أيضًا مع بحث الشركة عن طرق نمو جديدة بعد سحب القابس من مشروع السيارة ذاتية القيادة في وقت سابق من العام.

على ما يبدو، تعمل شركة أبل الآن على تسريع تطوير هذا الجهاز اللوحي، وتستهدف إطلاقه في وقت مبكر من عام 2026 أو 2027، والهدف هو خفض السعر إلى حوالي 1000 دولار، ولكن مع بقاء الإصدار على بعد سنوات، يمكن أن تتغير هذه الخطط، والمشروع الآن تحت القيادة الحصرية لكيفن لينش، وهو مسؤول تنفيذي مخضرم قاد سابقًا مبادرة السيارة ذاتية القيادة للشركة وهندسة برمجيات Apple Watch.