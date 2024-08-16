شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Sheets يصبح أكثر ذكاءً بعد تطبيق ميزة تحويل الجدول الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أصبح Google Sheets أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام بعد إضافة Google Gemini، حيث احتوى على ميزة جديدة تتيح لك تحويل الصفوف غير المرتبة إلى جداول مرتبة بضغطة واحدة فقط، وهذا التحديث هو جزء من جهود الشركة المستمرة لجعل Google Workspace أكثر سهولة في الاستخدام.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تستخدم ميزة "التحويل إلى جدول" الجديدة أدوات الأتمتة من جوجل لمساعدتك في إنشاء جداول منظمة من جداول بيانات فوضوية، فما عليك سوى تحديد نطاق ذي معنى من الخلايا، وستقترح جداول البيانات تحويله إلى جدول، ويمكنك حتى معاينة الجدول عن طريق التمرير فوق الاقتراح قبل الضغط للتأكيد.

كما أنه بفضل هذه الميزة، أصبح من الأسهل الآن إدارة المعلومات دون الحاجة إلى تنسيق كل خلية يدويًا، وستطرح جوجل ميزة "التحويل إلى جدول" على مرحلتين.

إذا كنت في مجال الإصدار السريع، فقد تراها بالفعل في جداول البيانات الخاصة بك، وسيتمكن الجميع، بما في ذلك مستخدمو الإصدار المجدول وأولئك الذين لديهم حسابات شخصية على جوجل، من الوصول إلى هذه الميزة اعتبارًا من 4 سبتمبر 2024.

يُعد هذا التحديث خطوة أخرى في جعل Google Sheets أداة قوية، مما يضيف إلى قائمتها المتنامية من الميزات مثل الصيغ والقوالب التي تساعدها الذكاء الاصطناعي.

تجعل ميزة "التحويل إلى جدول" الجديدة تنظيم المعلومات أسهل وأسرع كثيرًا، فإن جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي لجعل أدواتها أكثر إفادة وبساطة في الاستخدام.



