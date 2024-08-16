شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تنافس أبل نظارة ميتا الجديدة فى 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

تخطط آبل لتوسيع تشكيلة أجهزتها القابلة للارتداء وتعمل على إصدار بأسعار معقولة من سماعة الرأس Vision Pro من آبل والتى من المرجح أن يتم الكشف عنها فى العام المقبل، وفقًا لتقرير صادر عن مارك جورمان من بلومبرج، تبحث الشركة فى النظارات الذكية كمنتج مستقبلى محتمل، بهدف تطوير تجربة واقع معزز خفيفة الوزن وقابلة للارتداء مقارنة بسماعة Vision Pro التى تم إطلاقها مسبقًا.

تم وضع سعر سماعة Apple Vision Pro، التى تم الإعلان عنها فى مؤتمر WWDC العام الماضى، بـ 3499 دولارًا أمريكيًا، وواجهت رد فعل عنيفًا هائلًا بسبب تكلفتها العالية.

على الرغم من ذلك، تظل شركة آبل ملتزمة بتوسيع تواجدها فى مجال الواقع المعزز والافتراضى، ومن المتوقع أن تصدر الشركة نسخة أكثر ملائمة للميزانية من Vision Pro فى عام 2025.

ومع ذلك، فإن المواصفات الدقيقة والأسعار للنسخة ذات الأسعار المعقولة ليست معروفة بعد، فى وقت سابق من شهر يونيو، أفيد أن الإصدار الأرخص من Apple Vision Pro قد يتكلف ما بين 1500 دولار أمريكى إلى 2000 دولار أمريكي.

بصرف النظر عن هذا، يشير التقرير إلى أن عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو يخطط أيضًا لإطلاق نظارات Apple الذكية، وهى نظارات تركز على الواقع المعزز تشبه نظارات Meta Smart Glasses، ومع ذلك لم يتم الإعلان عن تاريخ إطلاقه بعد، لكن تقرير سابق أشار إلى أن الشركة قد تقدم الجهاز فى عام 2027.

أما الجيل الثانى من Apple Vision Pro قيد التطوير أيضًا، ويقال أنه سيحصل على العديد من التحسينات الإضافية، بما فى ذلك معالج أسرع وتحسينات على الكاميرات الخارجية.

وفى أخبار أخرى، تفيد التقارير أن شركة آبل تخطط للكشف عن سلسلة آيفون 16 التى طال انتظارها (iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max) فى 10 سبتمبر تقريبًا، وهو نفس الوقت الذى تم فيه إطلاق آيفون 15.

تشير الشائعات إلى أنه بالنسبة لجهاز آيفون 16، من المتوقع أن تقوم الشركة بالتبديل إلى تخطيط الكاميرا الرأسية، على غرار iPhone X أو آيفون 12 السابق، لصالح التخطيط القطرى لسابقه.

ومن المتوقع أن يساعد التصميم الجديد iPhone 16 وiPhone 16 Plus فى التقاط الفيديو المكانى، يُشاع أيضًا أنه سيتم استبدال زر كتم الصوت فى طرازات آيفون 16 القياسية بزر الإجراء، الذى تم تقديمه فى iPhone 15 Pro العام الماضي.