شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق رسائل جوجل يحصل على بعض التعديلات قريباً.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل باستمرار على تعديل تطبيق Google Messages، وهو تطبيق المراسلة الافتراضي لملايين مستخدمي أندرويد، بعض التحديثات كبيرة، مثل إضافة دعم الصور عالية الجودة عبر RCS، في حين أن البعض الآخر أكثر دقة، مثل نقل إشعارات القراءة إلى فقاعة الرسالة، الآن، وهناك تعديل طفيف آخر، قد يتغير لون زر الإرسال قريبًا عند بدء الكتابة.

يكشف البحث العميق في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق Google Messages، الإصدار v20240808_04، عن بعض التعديلات التجميلية المصممة لتحسين تجربة المراسلة الخاصة بك.

بادئ ذى بدء، وتم رصد لمسة جديدة على زر الإرسال في التحديث التجريبي، عندما تبدأ في كتابة رسالة، يتحول الزر إلى لون ثابت، مما يجعلها بارزة ويشير بوضوح إلى أنها جاهزة للضغط عليها.

تعمل جوجل أيضًا على تحسين تطبيق Google Messages برسوم متحركة انتقالية جديدة، وفي حين أن غياب هذه الرسوم المتحركة ربما لم يكن واضحًا بشكل صارخ عند فتح المحادثات من العرض الرئيسي، فإن إضافة انتقالات سلسة قد تعزز تجربة المستخدم الإجمالية.

ومع ذلك، لم يتم تطبيق أي من هذه التغييرات بعد، وتذكر أن جوجل قد تعدل الميزات مع اقتراب موعد الإطلاق، لذا فقد تتغير الأمور قبل الإصدار النهائي.

فى حين أن هذه التعديلات قد لا تحول تجربة التطبيق بشكل كبير، فإن الإشارة المرئية لزر الإرسال قد تساعد في تجنب إرسال رسائل غير مكتملة عن طريق الخطأ، بالإضافة إلى ذلك، قد تجعل الرسوم المتحركة المضافة التطبيق يبدو أكثر سلاسة ودقة، وهو ما يعد لمسة لطيفة دائمًا.