شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة Google Pixel 9.. ما تقدمه الهواتف المستخدمة للذكاء الاصطناعى مقابل السعر والان مع تفاصيل الخبر

تم الكشف عن سلسلة Google Pixel 9 هذا الأسبوع حيث تقدم جوجل مجموعتها الكاملة من أجهزة بكسل إلى السوق، بما في ذلك الجيل الثاني القابل للطي، Watch 3 وBuds Pro 2، من المتوقع أن يكون بكسل 9 هو الإصدار العادي ويتميز بشاشة Actua مقاس 6.3 بوصة وهو أيضًا حجم شاشة Pixel 9 Pro هذا العام، كما يحتوي 9 Pro XL على وحدة LTPO OLED كبيرة مقاس 6.8 بوصة.

يدعم Pixel 9 معدلات التحديث 60 هرتز و120 هرتز التي تحتاج إلى تغيير يدويًا، بينما تأتي طرازات Pro مزودة بلوحة LTPO التي تدعم معدلات التحديث التكيفية من 1 هرتز إلى 120 هرتز، كذلك يحصل الثلاثة جميعًا على حماية Corning Gorilla Glass Victus 2 على شاشة الغلاف واللوحة الخلفية.

يأتي بكسل 9 بسمك 8.5 ملم ويزن 198 جرامًا، في حين يبلغ قياس Pixel 9 Pro و9 Pro XL أيضًا 8.5 ملم لكن وزنهما 199 جرامًا و221 جرامًا على التوالي، كمل تحصل الأجهزة على تصنيف IP68 مما يجعلها مقاومة للغبار والماء.

يتم تشغيل جميع طرازات سلسلة Pixel 9 بواسطة مجموعة شرائح Tensor G4 الجديدة التي تأتي مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة متعددة الوسائط المضمنة في الجهاز، يمكنك الحصول عليها بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

تأتي الهواتف بنظام Android 14 الجاهز ومجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة المضمنة في تطبيقات متنوعة منذ اليوم الأول.

تعد Google أيضًا بسياسة تحديث نظام التشغيل وPixel Drop الأخيرة لمدة 7 سنوات للحفاظ على عمر الجهاز لفترة أطول.

يحصل Pixel 9 على نظام كاميرا خلفية مزدوجة، بينما يأتي Pixel 9 Pros مزودًا بإعداد كاميرا ثلاثية، ويمكن الحصول على مستشعر عريض بدقة 50 ميجابكسل مع OIS + EIS وعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، حيث يحتوي الجزء الأمامي من الهاتف على كاميرا مزدوجة بدقة 10.5 ميجابكسل.

عند القدوم إلى Pixel 9 Pro و9 Pro XL، لديك نفس الإعداد الذي يتكون من مستشعر أساسي عريض بدقة 50 ميجابكسل مع OIS + EIS، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 48 ميجابكسل تحصل أيضًا على OIS وEI، ولالتقاط صور سيلفي، لديك كاميرا مزدوجة كبيرة بدقة 42 ميجابكسل في المقدمة.