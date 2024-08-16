شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث Google Meet يتضمن واجهة مستخدم جديدة وميزة المراسلة أثناء المكالمات والان مع تفاصيل الخبر

حصل تطبيق Google Meet على بعض الميزات الإضافية المخصصة للمكالمات، حيث تم تصميم تطبيق Meet وهو تطبيق مكالمات الفيديو الذي أطلقته Google Duo قبل عامين ، للتعامل مع الاجتماعات ومكالمات الفيديو الشخصية.

ويركز التحديث، الذي سيتم طرحه خلال الأشهر المقبلة، على الجانب الشخصي فهو يوفر واجهة مستخدم محدثة وميزات مثل المراسلة أثناء المكالمة أشياء كانت متاحة فقط في الاجتماعات حتى الآن.

ومع هذا التحديث الأخير، ستبدو واجهة المستخدم الخاصة بالاتصال أكثر شبهاً بواجهة الاجتماعات، مع توفر عناصر التحكم في الاتصال بسهولة أكبر ، كما يتم الآن دعم الرسائل أثناء الاتصال حتى تتمكن من مشاركة الروابط والتعليقات الوقحة، إذا كنت ترغب في ذلك، أثناء كتم صوتك.

كما ستتوفر ردود الفعل التعبيرية في المكالمات الجماعية، وستتمكن من تكديس التأثيرات مثل الخلفيات والمرشحات، وستكون مشاركة الشاشة خيارًا في المكالمات أيضًا.

ولم نعد جميعًا متحمسين لإظهار وجوهنا أثناء المكالمات كما كنا في عام 2020 ولتحقيق هذه الغاية، تعمل Google على تحديث واجهة التطبيق المحمول لتوفير تجربة صوتية أفضل مع أزرار أكبر، كما تزعم الشركة أنه يمكنك بسهولة تحويل المكالمة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام Android.

ويُعد هذا التحديث خطوة أخرى في عملية طرح تجربة Duo وMeet المدمجة ببطء وبشكل غير مستقر ، ويتم طرح الإصدار الجديد ببطء، وسيتعين على كل من في مكالمتك تشغيل إصدار التطبيق المحدث لاستخدام الميزات الجديدة، و قد يستغرق الأمر دقيقة واحدة قبل أن ترى هذه الميزات الجديدة تظهر.